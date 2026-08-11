Samsung Galaxy Z Fold8 è uno degli smartphone più chiacchierati del momento, probabilmente il più interessante tra i modelli pieghevoli presentati da Samsung alla fine dello scorso mese, così come confermato del resto anche dai pre-ordini.

Ebbene, nelle scorse ore lo smartphone è finito sulla scrivania di JerryRigEverything, pronto a divenire il protagonista di un video teardown e mostrarci come gli ingegneri del colosso coreano siano riusciti ad integrare tutte le sue componenti in una scocca così contenuta nelle dimensioni.

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Il video teardown di Samsung Galaxy Z Fold8

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Z Fold8 (la scheda tecnica integrale la trovate qui):

display interno Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con risoluzione 2.448 x 1.848 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

display esterno Dynamic AMOLED 2X da 5,5 pollici con risoluzione 1.972 x 1.248 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

12 GB o 16 GB di RAM

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna

doppia fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 50 megapixel (f/1.8, OIS) e ultra grandangolare Quad Pixel da 50 megapixel (f/1.9)

doppia fotocamera selfie da 10 megapixel (una per schermo, f/2.2, FoV 85°/100°)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB Type-C

certificazione IP48

batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, wireless da 20 W e wireless PowerShare

sistema operativo: Android 17 con One UI 9

dimensioni e peso: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm da aperto 81,9 x 123,9 x 9,7 mm da chiuso 201 grammi



Una volta rimosso il display pieghevole interno, JerryRigEverything procede alla rimozione delle varie componenti interne, soffermandosi sullo schermo, sul comparto imaging e sulla batteria.

Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione:

Samsung Galaxy Z Fold8 è già disponibile anche in Italia.