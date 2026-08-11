C’è stato un tempo in cui possedere uno smartphone con tastiera fisica era la norma. Oggi invece il mercato è dominato quasi interamente da dispositivi a schermo unico, senza tasti, e i produttori che continuano a puntare sulla tastiera QWERTY si contano sulle dita di una mano. Tra questi vi è però Minimal, che ha appena lanciato la campagna di crowdfunding per il suo secondo smartphone, il Phone 2.

Il progetto è stato presentato su Kickstarter con un obiettivo di raccolta iniziale piuttosto contenuto (appena 100.000 dollari). Le richieste del pubblico, però, hanno superato ampiamente le attese: la cifra raccolta ha già oltrepassato gli 800.000 dollari, denotando un segnale evidente dell’interesse che ancora oggi suscitano i telefoni con tastiera fisica, soprattutto tra chi non si è mai convertito del tutto agli schermi touch a tutto schermo.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, le prime spedizioni ai sostenitori della campagna dovrebbero partire entro il mese di dicembre di quest’anno.

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Addio e-paper, il nuovo schermo è un AMOLED

Rispetto al modello precedente, ci sono però diverse novità. Il primo Minimal Phone puntava ad esempio su uno schermo e-paper da 4,3 pollici, una scelta insolita pensata per ridurre le distrazioni e allungare l’autonomia. Con il Phone 2, l’azienda cambia strada e adotta un display AMOLED da 3,92 pollici, con risoluzione 1080 x 1240 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Dimensity 8300, abbinato a 8GB di RAM in entrambe le configurazioni di memoria disponibili, da 256GB o 512GB. Il sistema operativo è basato su Android, personalizzato con l’interfaccia proprietaria Minimal OS, anche se l’azienda non ha ancora specificato quale versione esatta del sistema operativo verrà installata sui dispositivi.

Fotocamere essenziali e batteria da 3.000mAh

Coerentemente con la filosofia minimalista che dà il nome al brand, il comparto fotografico resta essenziale. È qui presente un solo sensore posteriore da 50 megapixel con apertura f/1.8, affiancato da una fotocamera anteriore da 20 megapixel f/2.0 per selfie e videochiamate. Ad alimentare il tutto è una batteria da 3.000mAh, che supporta la ricarica rapida via cavo a 27W e quella wireless tramite standard Qi a 15W.

Tra le funzioni più originali del Phone 2 spicca un tasto fisico programmabile, configurabile per svolgere diverse azioni a scelta dell’utente. A questo si aggiunge un indicatore LED tradizionale, che permette di assegnare un colore specifico alle notifiche provenienti da un contatto o da un’app particolare. Non manca nemmeno il jack per cuffie da 3,5 millimetri, ormai raro sui telefoni moderni, mentre il lettore di impronte digitali trova posto lateralmente, integrato nel corpo del dispositivo.

Minimal proporrà il Phone 2 nelle colorazioni Pearl e Onyx, mentre chi sostiene il progetto su Kickstarter avrà accesso esclusivo alla variante Ember, riservata al modello Founders Edition con specifiche complete.

Prezzi e cosa include la confezione

Per quanto riguarda i costi, la versione da 256GB con 8GB di RAM è proposta a 599 dollari (circa 519 euro) nell’ambito di questa campagna Kickstarter. Il modello da 512GB, sempre con 8GB di RAM, è invece disponibile a 675 dollari grazie a un’offerta anticipata (circa 585 euro), scontata rispetto al prezzo di listino standard di 699 dollari (circa 606 euro). Chi punta al top di gamma, ovvero la Founders Edition in colorazione Ember, dovrà invece mettere in conto una spesa di 899 dollari (circa 779 euro).

Tutti i modelli saranno spediti a livello internazionale, e Minimal ha annunciato che ogni dispositivo sarà accompagnato da accessori omaggio per un valore stimato di 100 dollari. Nella confezione troveranno posto tre pellicole proteggi-schermo, un caricabatterie rapido da 27W, una cover su misura e altri extra. Per chi desidera acquistare due unità contemporaneamente, sono inoltre previsti sconti dedicati sui pacchetti multipli.

Ad onor di cronaca, condividiamo che non è questo il primo tentativo di Minimal nel campo. Il primo Minimal Phone era stato annunciato su Indiegogo nel 2024, ma il suo sviluppo aveva incontrato diversi ritardi lungo il percorso, tanto che i primi esemplari sono arrivati nelle mani dei sostenitori soltanto all’inizio dell’anno scorso, con notevole scarto rispetto alla tabella di marcia iniziale. Alla luce di questo precedente, chi sta finanziando oggi il Phone 2 spera ovviamente in una consegna più puntuale, anche se la stessa azienda ammette apertamente che nuovi ritardi non sono da escludere del tutto.