Alla fine Minimal Phone ce l’ha fatta: il nuovo smartphone Android lanciato in crowdfunding su Indiegogo sta finalmente arrivando nelle mani dei primi acquirenti, dopo diversi rinvii. Parliamo di un dispositivo dotato di un display E Ink e di una tastiera fisica QWERTY pensato per evitare distrazioni e ridurre al contempo le ore davanti allo schermo: diamogli un’occhiata più da vicino, visto che risulta acquistabile in tutto il mondo.

Minimal Phone è arrivato: ecco il nuovo smartphone E Ink con tastiera QWERTY

Minimal Phone non è uno smartphone come tutti gli altri: risulta simile a grandi linee a un BlackBerry, vista la presenza di una tastiera fisica nella parte inferiore (con 35 tasti), al di sopra della quale trova posto uno schermo E Ink 4:3 da 4,3 pollici in bianco e nero con risoluzione 600 x 800 (230 ppi). Questi sono i dettagli che lo contraddistinguono, ma per il resto a bordo è presente Android 14 come sistema operativo: vista la tipologia di pannello, potrebbe non essere adatto ai giochi frenetici, ma non è decisamente quello il suo scopo, anzi.

Il nuovo smartphone è infatti pensato per risultare “senza distrazioni”, e incoraggia l’utente a usarlo in modo consapevole: l’interfaccia del sistema è “minimal” (non poteva essere altrimenti), e questo contribuisce a spingere l’utilizzatore a fare solo quello che è veramente necessario, senza esagerare. In ogni caso non ci sono particolari limitazioni, e Android è presente in modo completo (per quanto possibile).

Come cuore troviamo il SoC MediaTek Helio G99 (MTK6789) con CPU octa-core (2 Cortex-A76 da 2,2 GHz e 6 Cortex-A55 da 2,0 GHz) e GPU ARM Mali-G57 MC2: al suo fianco 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna (a seconda della configurazione scelta). Due le fotocamere, una posteriore da 16 MP con auto focus e flash e una anteriore da 5 MP (posizionata in basso). A disposizione poi connettività 4G LTE Dual SIM, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 3000 mAh, con supporto per la ricarica cablata e la ricarica wireless Qi, e non manca il lettore d’impronte digitali (integrato nel pulsante di accensione laterale).

Previous Next Fullscreen

Prezzo e dove acquistare Minimal Phone

L’uscita di Minimal Phone è stata rinviata più volte: in origine avrebbe dovuto esordire nell’agosto 2024, ma il lancio è slittato prima a settembre, poi a dicembre e infine a questi giorni. Il produttore, Minimal Company, sta ora spedendo gli smartphone nell’ordine in cui sono stati acquistati, e proseguirà fino a marzo. Chi ne vuole uno lo può acquistare subito, con consegna da marzo 2025, al prezzo di 399 dollari (6-128 GB) o di 499 dollari (8-256 GB), con uno sconto di 100 dollari sul prezzo di vendita ufficiale e spedizione gratuita in tutto il mondo. Gli interessati possono averlo tramite il sito ufficiale o attraverso i perk di Indiegogo nelle colorazioni Pebble, Onyx e Fusion.