Xiaomi è una delle aziende che già da diversi anni si sono avvicinate al settore degli smartphone pieghevoli e nel corso del 2026 dovrebbe lanciare Xiaomi Mix Fold 5.

Stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, il nuovo smartphone pieghevole di Xiaomi dovrebbe poter contare su un design più ampio e compatto rispetto ai precedenti modelli della serie.

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Nuove anticipazioni su Xiaomi Mix Fold 5

Nuovi dettagli su Xiaomi Mix Fold 5 sono stati svelati nelle scorse ore da un leaker, che ha pubblicato (e poi rimosso) alcune immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, è posizionata in alto a destra in un piccolo foro.

Le immagini in questione mostrano anche il telefono con il sistema operativo HyperOS 4 e un’interfaccia grafica in stile “liquid glass”.

Tra le più importanti novità di HyperOS 4 dovremmo trovare la modalità esperto Super Xiao AI e un nuovo centro dispositivi integrato, in modo da consentire agli utenti di gestire i gadget connessi in un unico posto.

Secondo le indiscrezioni, Xiaomi Mix Fold 5 dovrebbe poter contare su un display interno con una diagonale compresa tra 7,5 e 7,6 pollici con una piegatura ridotta, un processore Xring O3, una fotocamera primaria da 200 megapixel e una batteria da 6.000 mAh con il supporto alla ricarica wireless

Già certificato con il numero modello 2608BPX34C, il nuovo smartphone di Xiaomi sarà il telefono più importante lanciato dall’azienda nel corso del 2026. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando sarà disponibile, se arriverà in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.