Samsung annuncia un record storico: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 diventano i pieghevoli Samsung più preordinati di sempre in Europa. Il nuovo form factor e le nuove generazioni dei modelli stanno evidentemente convincendo i consumatori del Vecchio Continente, anche grazie alle appetibili offerte di lancio proposte.

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Record di preordini per Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8

Samsung Galaxy Z Fold8 sta conquistando l’Europa: secondo i dati diffusi dal produttore, l’inedito modello della gamma (il vero successore di Galaxy Z Fold7 è infatti Galaxy Z Fold8 Ultra) con formato “wide” rappresenta il 40% del totale dei preordini europei. Complessivamente, i preordini dei due Fold sono cresciuti del 70% rispetto allo scorso anno e a Galaxy Z Fold7.

In base a quanto riferito da Samsung, il nuovo tris di pieghevoli ha superato di oltre il 17% il precedente record, con i preordini tuttora aperti in vista dell’arrivo sul mercato, fissato per il 7 agosto 2026. Nel momento in cui stiamo scrivendo, l’apprezzato Galaxy Z Fold8 è disponibile in preordine sul Samsung Shop Online in tutte le colorazioni (Lavender, Graphite, Cream e l’esclusiva Pistachio), ma con tempistiche più dilatate: le spedizioni sono previste a partire dal 17 o dal 24 agosto, e per la versione esclusiva verde (Pistachio) si va addirittura al 7 settembre.

Tutto questo è anche merito delle offerte di lancio previste dal produttore: le iniziative del Samsung Shop Online scadranno proprio oggi, 6 agosto 2026, per cui avete ancora solo qualche ora per approfittarne. Digitando il coupon ANDROID nel campo dedicato ai codici promozionali potete ottenere uno sconto immediato del 15% (valido per tutti e tre i modelli e per tutte le configurazioni): questo significa che potete ottenere subito un ribasso tra i 206,85 euro e i 434,85 euro. Inoltre, effettuando il pagamento con PayPal (anche in tre rate), potete aggiungere altri 100 euro di sconto, facendo scendere i listini di partenza a 1684,15 euro (Z Fold8), 1854,15 euro (Z Fold8 Ultra) e 1072,15 euro (Z Flip8), invece di 2099, 2299 e 1379 euro. Sono previsti sconti ancora più generosi con il programma Samsung Students.

Fino al 31 agosto 2026 potete sfruttare la promozione Trade In per ottenere una valutazione dell’usato fino a 891 euro, ai quali aggiungere ulteriori 100 euro di sconto a carrello partecipando all’iniziativa entro il 6 agosto 2026. Potete far valutare fino a due dispositivi usati contemporaneamente. Disponibili anche i primi 3 mesi di protezione Samsung Care+ gratuiti e il finanziamento con Findomestic fino a 30 rate a tasso zero (con prima rata a novembre 2026).