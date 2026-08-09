Uno sconto di quasi 360€ su uno smartphone con processore a 3nm, batteria da 7000 mAh e ottiche Leica non capita tutti i giorni. Xiaomi 17T Pro 12/512GB passa da 999€ a soli 636,49€ su eBay, con un risparmio che si avvicina al 36% sul prezzo di listino. Per un flagship con queste specifiche, è un’occasione difficile da ignorare.

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Xiaomi 17T Pro: potenza da flagship nascosta in 8 mm di spessore

La prima cosa che colpisce di Xiaomi 17T Pro è la scelta del processore: il MediaTek Dimensity 9500, realizzato a 3 nm, con un core principale C1-Ultra spinto fino a 4,21 GHz. Non è un chip da mid-range evoluto, è lo stesso livello prestazionale dei top di gamma più agguerriti del 2026. Affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.1, il risultato è un dispositivo che non conosce compromessi in termini di velocità e fluidità.

Il display OLED da 6,83 pollici con refresh rate a 144 Hz e luminosità di picco di 3500 nit è tra i pannelli più luminosi disponibili su smartphone oggi. Il PWM Dimming a 3840 Hz non è un dettaglio da poco: riduce sensibilmente l’affaticamento visivo durante un uso prolungato, una caratteristica che molti concorrenti ignorano ancora in questa fascia.

Il comparto fotografico è firmato Leica e si compone di:

Fotocamera principale 50 MP f/1.67 con OIS e sensore Light Fusion 950

f/1.67 con OIS e sensore Light Fusion 950 Teleobiettivo periscopico 5x da 50 MP f/3.0 con OIS, capace di spingere fino a 120x con Ultra Zoom AI

f/3.0 con OIS, capace di spingere fino a 120x con Ultra Zoom AI Grandangolare 12 MP f/2.2, focale 0.6x

f/2.2, focale 0.6x Selfie camera 32 MP f/2.2

La funzione Leica Live Moment cattura i frame che precedono lo scatto, una di quelle feature che, una volta provata, difficilmente si abbandona. Per i video, il supporto alla registrazione 8K@30fps e 4K@120fps con HDR10+ e Log completa un sistema da produzione professionale.

A tutto questo si aggiunge una batteria al silicio-carbonio da 7000 mAh, la più capiente dell’intera Serie T, abbinata alla ricarica cablata HyperCharge a 100W e a quella wireless a 50W. Il frame metallico garantisce solidità strutturale e un look premium, mentre la certificazione IP68 protegge da polvere e acqua. Il sistema operativo è Android 16 con HyperOS 3 e integrazione HyperAI per funzioni avanzate di creatività e produttività. Connettività di ultima generazione con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e Dual SIM 5G.

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Quasi 36% di sconto: i numeri dell’offerta eBay

Su eBay è disponibile lo Xiaomi 17T Pro 12/512GB Dual SIM 5G in colorazione Nero Black a 636,49€, rispetto al prezzo di listino di 999€. Il risparmio è di 362,51€, con uno sconto che sfiora il 36%. Considerando che altri store come Unieuro e Amazon lo propongono a circa 999€, e che i rivenditori terzi difficilmente scendono sotto i 700€, il prezzo attuale su eBay si posiziona come uno dei più competitivi sul mercato italiano per questa configurazione. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi vale la pena non aspettare troppo.

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