Sunbird, l’app che vuole portare le funzionalità di iMessage sui dispositivi Android, è tornata disponibile dopo una lunga assenza dal Google Play Store. Il progetto era nato nel 2022 con l’obiettivo di permettere agli utenti Android di scambiare messaggi con gli utenti iPhone attraverso il protocollo di Apple, ma appena un anno dopo era stato ritirato a causa di gravi problemi legati alla sicurezza.

Ora il team sviluppatore ha annunciato ufficialmente il rilancio del servizio, sostenendo di aver risolto le criticità che ne avevano decretato la chiusura.

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Come funziona la nuova versione

L’app, disponibile per tutti tramite lo store di Google, consente ai messaggi inviati dagli utenti Android di comparire come “bollini blu” sugli iPhone dei destinatari, anziché come i tradizionali bollini verdi riservati a chi non utilizza dispositivi Apple. Secondo Danny Mizrahi, amministratore delegato di Sunbird Messaging, l’app riproduce fedelmente molte delle funzionalità tipiche di iMessage: dalle reazioni ai messaggi, alle risposte contestuali, fino alla gestione dei gruppi e all’invio di video in alta qualità.

Ricordiamo, come in parte già anticipato, che il motivo principale che portò alla rimozione di Sunbird dal Play Store fu proprio la scarsa tutela dei dati degli utenti. Alcune analisi indipendenti dell’epoca avevano scoperto che i messaggi venivano conservati in chiaro sui server, smentendo di fatto le promesse di crittografia avanzata fatte dagli sviluppatori. La vicenda aveva creato non pochi imbarazzi anche per Nothing, il produttore di smartphone che aveva costruito la propria applicazione di messaggistica, Nothing Chats, proprio sulla base tecnologica di Sunbird.

Per rispondere a queste critiche, il team ha ora dichiarato di aver introdotto sostanziali migliorie sul fronte della protezione dei dati. Secondo quanto riferito, i messaggi vengono cifrati direttamente sul dispositivo dell’utente e durante il transito in rete, senza che Sunbird li conservi sui propri server se non per il tempo strettamente necessario alla consegna. Quando un messaggio è diretto a un iPhone, l’ultimo tratto del percorso sarebbe comunque protetto dalla crittografia end-to-end di iMessage, che Sunbird dichiara di non alterare né di intercettare in alcun modo.

Le precisazioni del CEO

Interpellato direttamente dalla redazione di Android Authority, Mizrahi ha fornito ulteriori dettagli tecnici spiegando che la nuova versione dell’app non conserva la cronologia delle conversazioni, la quale rimane esclusivamente sui dispositivi del mittente e del destinatario. I messaggi che transitano attraverso l’infrastruttura di Sunbird sarebbero protetti durante il trasferimento e cancellati non appena recapitati, mentre la cifratura utilizzerebbe connessioni con certificate pinning per il transito in rete e lo standard AES-256 per i dati salvati localmente sul telefono.

Per quanto riguarda i contenuti multimediali, il manager ha precisato che vengono automaticamente eliminati dai server entro un massimo di 48 ore, e comunque mai oltre le 72 ore. Un altro punto sollevato in passato riguardava le credenziali degli utenti: Mizrahi ha assicurato che la password dell’Apple ID viene utilizzata una sola volta per attivare la sessione e poi immediatamente eliminata, senza che l’azienda conservi né la password né un token di accesso che permetterebbe di autenticarsi al posto dell’utente in un secondo momento. La gestione della sessione attiva sarebbe invece affidata direttamente al software di Apple, in modo analogo a quanto avviene su un Mac personale.

Il CEO ha inoltre riferito che una società indipendente di sicurezza informatica ha sottoposto la nuova versione dell’app a un test mirato a verificare se le vulnerabilità individuate in un report del 2023 fossero ancora presenti. Secondo quanto dichiarato, i tecnici non sarebbero riusciti a replicare quei problemi, e l’audit non avrebbe individuato vulnerabilità critiche né nell’applicazione né nelle API dei server.

Nuove funzioni in arrivo

L’azienda ha annunciato l’arrivo di una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale, elaborate direttamente sul dispositivo, denominata Sunbird Intelligence. Tra gli strumenti previsti figura un sistema di riepilogo delle conversazioni, chiamato Catch Me Up, oltre a un assistente virtuale in grado di svolgere operazioni semplici come spostare una chat in un’altra cartella o suggerire una bozza di risposta. È inoltre in programma l’integrazione con altre piattaforme di messaggistica molto diffuse, come WhatsApp e Facebook Messenger. Le novità dovrebbero arrivare entro la fine del trimestre in corso.

Nonostante le rassicurazioni fornite dal team di sviluppo, resta una certa cautela attorno al ritorno di Sunbird, complice il precedente non proprio rassicurante. Insomma, prima di affidare le proprie conversazioni private a una piattaforma di terze parti, potrebbe essere prudente attendere che altri ricercatori di sicurezza indipendenti abbiano modo di analizzare a fondo la nuova versione dell’applicazione.