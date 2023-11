Nei giorni scorsi il team di Nothing ha annunciato l’imminente rilascio di un’applicazione che porta su Nothing Phone (2) il supporto ad Apple iMessage: stiamo parlando di Nothing Chats, app che adesso è disponibile.

Scaricabile gratuitamente ma disponibile esclusivamente su Nothing Phone (2), Nothing Chats ha come obiettivo quello di rendere possibile l’utilizzo di iMessage sullo smartphone Android, il tutto supportando anche le chat RCS e gli SMS.

Come funziona Nothing Chats su Nothing Phone (2)

I possessori dello smartphone di Nothing se desiderano sfruttare al massimo le potenzialità di questa nuova applicazione devono effettuare il collegamento a Google Messaggi (ciò avviene attraverso un codice QR) e utilizzare il proprio Apple ID.

Il team di Nothing ci tiene a precisare che, una volta che l’utente fornisce il suo Apple ID (esistente o appena creato non fa differenza), questo viene tokenizzato in un database crittografato mentre i dati dell’Apple ID vengono distrutti (questo sistema dovrebbe garantire agli utenti il massimo della sicurezza).

Nonostante le rassicurazioni del produttore, tuttavia, tra gli addetti ai lavori resta qualche dubbio su Sunbird e sul livello di sicurezza che il suo sistema possa essere realmente in grado di garantire. Un esempio di ciò è rappresentato da quanto viene reso noto su X da Kishan Bagaria, a dire del quale la soluzione adottata non utilizza il protocollo HTTPS e le credenziali vengono inviate tramite testo via HTTP.

Un portavoce di Nothing attraverso una nota ufficiale ha spiegato che, nonostante l’utilizzo del protocollo HTTP, tutti i dati sono crittografati e la chiave utilizzata per crittografare tali dati viene fornita tramite HTTPS, quindi le credenziali Apple o i messaggi inviati tramite questa richiesta HTTP sono sicuri e non aperti al pubblico, ribadendo che tutti i dati utente sensibili (come le credenziali e i messaggi dell’Apple ID) vengono sempre crittografati.

Inoltre, ha aggiunto il portavoce di Nothing, Sunbird si è concentrata sulla sicurezza e la sua certificazione ISO27001 (numero di certificato IA-2023-09-21-01), una specifica riconosciuta a livello internazionale per un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, rappresenta una conferma del suo impegno per la privacy degli utenti.

Nothing Chats è disponibile nel Google Play Store:

