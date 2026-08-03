Dopo aver donato ai beta tester il nuovo widget per le note vocali e la nuova interfaccia del visualizzatore multimediale, il team di WhatsApp sta mettendo a disposizione dei beta tester altre due novità che miglioreranno l’esperienza utente con i Canali.

Parallelamente, spunta una novità in fase di sviluppo che dovrebbe organizzare automaticamente i messaggi provenienti da grandi aziende all’interno di una nuova cartella separata per far sì che la scheda principale delle chat risulti meno disordinata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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WhatsApp anticipa un paio di novità ai beta tester

Con le ultime versioni di WhatsApp Beta, la declinazione in anteprima della popolare app di messaggistica, i beta tester stanno ricevendo un paio di novità legate ai Canali che prossimamente dovrebbero arrivare anche agli utenti che eseguono la versione stabile di WhatsApp.

Entrambe le novità, che discuteremo di seguito, sono arrivate su un buon numero dei nostri dispositivi con la versione 2.26.30.5 dell’app anche se la prima delle due risulta già in distribuzione dalla versione precedente. È doveroso sottolineare, tuttavia, che queste novità potrebbero ancora non aver raggiunto tutti gli utenti.

Possibilità di cancellare i file multimediali di un Canale

Nel mese di maggio vi avevamo raccontato che il team di WhatsApp stesse lavorando per consentire agli utenti di liberare facilmente lo spazio occupato dai file multimediali condivisi dai Canali. A distanza di qualche mese, lo sviluppo di questa potenzialità è passato alla seconda fase, quella del beta testing.

La popolare app di messaggistica ha messo a disposizione dei beta tester la possibilità di liberare spazio di archiviazione (in un canale specifico) con pochi tap, andando oltre la possibilità precedente che prevedeva la selezione e l’eliminazione manuale dei singoli file multimediali. Questa nuova possibilità può essere sfruttata addirittura in tre modi:

Dalla lista dei canali – selezionando un canale, accedendo al menù “Altro” (pulsante coi tre pallini in alto a destra), selezionando “Cancella i file multimediali”. Dal feed di un canale – entrando nella lista dei messaggi/post di un canale, accedendo al menù “Altro” (pulsante coi tre pallini in alto a destra), selezionando “Cancella i file multimediali”. Dalla pagina con le informazioni di un canale – entrando nella pagina con le informazioni di un canale, selezionando la voce “Cancella i file multimediali” posta in basso.

A questo punto, a prescindere dalla modalità scelta, gli utenti vedranno comparire dal basso una finestrella chiamata Cancella i file multimediali che, per impostazione predefinita, vedrà selezionata solo l’opzione “Foto”.

Gli utenti potranno selezionare eventualmente “Cancella file multimediali importanti” prima di procedere con la cancellazione definitiva. Nel pulsante per procedere con la cancellazione è riportato, tra parentesi, l’ammontare di spazio che verrà liberato.

Prompt per attivare le notifiche di un Canale appena seguito

Andando oltre, ma rimanendo in ambito Canali, il team di WhatsApp ha anticipato ai beta tester una seconda novità che, stavolta, si concretizza quando l’utente si iscrive a un nuovo canale.

Nello specifico, dopo aver selezionato il pulsante “Segui il canale”, in basso comparirà un prompt intitolato “Riattiva le notifiche per questo canale” che consente agli utenti di scegliere tra le opzioni “Non ora” (lascia le notifiche disattivate) o “Riattiva notifiche”.

Considerando che WhatsApp silenzia i canali per impostazione predefinita, questa novità fa sì che gli utenti possano attivare da subito (senza dimenticarsene) le notifiche per quei canali di cui vogliono riceverle già al momento dell’iscrizione.

C’è spazio per un’altra novità in fase di sviluppo

Stando a quanto riportato dai colleghi di TechCrunch, Meta sta mettendo a punto una novità per WhatsApp che punta a fare ordine nella scheda Chat della popolare app di messaggistica, promettendo di “filtrare” automaticamente i messaggi provenienti da grandi aziende.

I messaggi e le comunicazioni “commerciali” (codici sconto, aggiornamenti sulle spedizioni e così via) verranno aggiunti all’interno di una nuova lista predefinita chiamata “Offerte e aggiornamenti” (trattata alla stregua delle liste “Archiviate” e “Chat bloccate”) dopo un determinato numero di ore.

A quanto pare sono in fase di test diverse tempistiche (fino a un massimo di 24 ore) ma gli utenti non potranno scegliere il lasso di tempo dopo il quale avverrà lo spostamento automatico. Invece, essi potranno disattivare del tutto questa funzionalità.

Al momento questa funzione è in fase di test con “partner selezionati che utilizzano la WhatsApp Business Platform”. Le piccole e medie imprese, così come gli account individuali che sfruttano WhatsApp Business sono momentaneamente esenti da questa novità.

Meta sostiene che, in futuro, tale funzione possa essere estesa anche a loro perché dovrebbe creare una situazione vantaggiosa per tutti: gli utenti “finali” avranno una scheda Chat molto più pulita; le aziende, di contro, avranno uno spazio dedicato in cui i loro messaggi non rischieranno di perdersi in mezzo alle conversazioni private degli utenti.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp o provarne in anteprima le novità

Per scaricare WhatsApp su un dispositivo Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).