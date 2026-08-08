65 pollici Sony con Google TV, PS5-ready e Wi-Fi 6E a un prezzo che non si era mai visto prima. Il Sony BRAVIA 2 II 65S20M2, modello 2026, tocca su Amazon una cifra che difficilmente tornerà presto, con uno sconto che sfiora il 28% rispetto al prezzo di listino. Chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa un grande schermo Sony di nuova generazione, quel momento è esattamente questo. Vediamo perché vale così tanto a questo prezzo.

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Sony BRAVIA 2 II 65S20M2: 65 pollici di 4K, processore X1 e connettività da top di gamma

Sony non ha risparmiato sulle fondamenta di questo televisore. Al centro dell’esperienza visiva c’è il processore 4K X1, affiancato dalla tecnologia 4K X-Reality PRO che analizza ogni fotogramma per migliorare dettagli, contrasto e nitidezza, anche quando il contenuto sorgente non è nativo 4K. Il risultato è un upscaling credibile e continuo, che si fa sentire soprattutto con streaming in HD o contenuti da antenne terrestri.

Il pannello è un LED Ultra HD 4K da 65 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel e tecnologia Motionflow XR 480 per ridurre il motion blur nelle scene veloci, che si tratti di sport, film d’azione o gaming. Supporta Dolby Atmos e DTS:X per un audio che avvolge la stanza senza bisogno di soundbar esterne.

Sul fronte connettività, Sony BRAVIA 2 II 65S20M2 non lascia nulla al caso:

Wi-Fi 6E integrato per connessioni wireless veloci e stabili

integrato per connessioni wireless veloci e stabili Bluetooth 5.3 per cuffie, speaker e controller

per cuffie, speaker e controller 4 ingressi HDMI (incluso HDMI 2.1 )

(incluso ) 2 porte USB-A ed Ethernet cablata

La piattaforma smart è Google TV, con accesso a oltre 400.000 film ed episodi TV, supporto per Apple AirPlay 2, Google Cast, Google Assistant e Amazon Alexa. Inclusa anche l’app Sony Pictures Core con crediti per film da guardare subito.

Il punto di forza che in molti aspettavano riguarda il gaming: il televisore è ottimizzato per PlayStation 5 con funzioni esclusive come Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode, che adattano automaticamente l’immagine al tipo di contenuto in riproduzione. Da segnalare che il refresh rate nativo è a 60 Hz, quindi chi punta al gaming competitivo ad alto frame rate potrebbe voler considerare la fascia superiore della gamma BRAVIA.

Sconto da non lasciarsi scappare: il prezzo più basso di sempre su Amazon

Il prezzo di listino di Sony BRAVIA 2 II 65S20M2 è 949€, ma su Amazon è crollato a soli 683€, con un risparmio netto di 266€ e uno sconto del 28%. Non si tratta di una promozione ordinaria: questo è il prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’occasione che raramente si ripresenta su un televisore Sony di nuova generazione con queste specifiche.

L’offerta è attiva su Amazon.it con disponibilità immediata e spedizione inclusa. I prezzi promozionali Amazon su TV Sony tendono a esaurirsi in fretta, soprattutto quando si parla di modelli 2026 con funzionalità premium come Wi-Fi 6E e compatibilità PS5 a questo livello di prezzo.

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