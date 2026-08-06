WhatsApp continua a lavorare sulla personalizzazione dell’interfaccia e, dopo aver introdotto negli ultimi mesi i temi per le conversazioni, sembra ormai pronta a fare un ulteriore passo avanti. Nella più recente versione beta dell’app per Android sono infatti emersi riferimenti a una nuova organizzazione dei temi delle chat, che offrirà agli utenti più possibilità di personalizzazione e, soprattutto, porterà per la prima volta sfondi animati all’interno delle conversazioni.

La novità è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester, ma il lavoro in corso mostra chiaramente la direzione intrapresa da Meta: rendere le chat sempre più personalizzabili senza rinunciare a leggibilità e accessibilità.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

WhatsApp introduce tre nuove categorie di temi

Analizzando la versione 2.26.31.2 di WhatsApp beta per Android, è stata individuata una nuova organizzazione dei temi delle chat, che in futuro saranno suddivisi in tre categorie principali: Featured, Doodle e Minimal.

L’obbiettivo sembra essere quello di offrire esperienze differenti in base ai gusti degli utenti, permettendo di scegliere tra i temi più dinamici, soluzioni che richiamano l’identità grafica storica di WhatsApp oppure un’interfaccia essenziale, priva di elementi decorativi.

Questa evoluzione rappresenta un ampliamento del sistema di temi già conosciuto, che permette di applicare una personalizzazione a tutte le conversazioni oppure soltanto a chat specifiche, mantenendo comunque la modifica privata: il tema scelto rimane infatti visibile esclusivamente sul dispositivo dell’utente e non viene mostrato agli altri partecipanti della conversazione.

La categoria più interessante è sicuramente Featured, che introdurrà una tipologia di sfondi completamente nuova. A differenza degli attuali wallpaper statici, questi temi presenteranno animazioni leggere che si muovono lentamente sullo sfondo della conversazione; non si tratta però di effetti particolarmente vistosi, WhatsApp avrebbe scelto volutamente movimenti molto graduali, così da evitare distrazioni durante la lettura dei messaggi.

Secondo quanto emerso, l’animazione sarà quasi impercettibile e avrà il solo scopo di rendere la schermata della chat più viva senza compromettere l’esperienza d’uso. Una scelta che tiene conto anche delle esigenze di accessibilità, poiché animazioni troppo rapide potrebbero risultare fastidiose o creare difficoltà ad alcuni utenti.

Per chi preferisce uno stile più tradizionale, Meta starebbe preparando anche la categoria Doodle. In questo caso i protagonisti saranno gli ormai iconici sfondi con piccoli disegni che da anni caratterizzano l’identità grafica di WhatsApp, gli utenti potranno applicare questi motivi direttamente come tema della conversazione, mantenendo un aspetto immediatamente riconoscibile e perfettamente in linea con lo stile storico dell’applicazione. È una soluzione pensata soprattutto per chi desidera personalizzare le proprie chat senza allontanarsi troppo dal design originale del servizio.

La terza categoria si chiama Minimal e segue invece una filosofia completamente diversa, l’idea è quella di eliminare qualsiasi elemento superfluo, lasciando spazio esclusivamente alla conversazione. In modalità chiara verrà utilizzato uno sfondo bianco uniforme, mentre con il tema scuro lo sfondo diventerà completamente scuro, senza texture, disegni o animazioni.

Si tratta di una soluzione che potrebbe conquistare gli utenti che preferiscono un’interfaccia pulita e priva di distrazioni, mettendo i messaggi al centro dell’esperienza.

Un altro dettaglio interessante riguarda il comportamento delle bolle dei messaggi, con i nuovi temi WhatsApp sceglierà automaticamente il colore delle conversazioni in base allo sfondo selezionato, così da garantire sempre un contrasto adeguato e mantenere una buona leggibilità del testo.

L’obbiettivo è duplice, semplificare la personalizzazione per gli utenti meno esperti e, allo stesso tempo, rispettare i requisiti di accessibilità evitando combinazioni di colori che potrebbero rendere difficile la lettura dei messaggi. Chi preferisce una configurazione diversa, potrà comunque continuare a modificare manualmente il colore delle bolle.

Al momento le nuove categorie di temi sono ancora in fase di sviluppo e non risultano accessibili nemmeno agli utenti iscritti al programma beta di WhatsApp per Android, questo significa che l’azienda sta ancora lavorando alla funzionalità prima di avviarne la distribuzione pubblica; non è stata comunicata alcuna tempistica ufficiale, ma la presenza delle nuove opzioni nel codice della beta potrebbe avvenire in uno dei prossimi aggiornamenti dell’app.

L’introduzione degli sfondi animati e della nuova organizzazione dei temi conferma comunque come WhatsApp stia dedicando sempre più attenzione alla personalizzazione dell’interfaccia, dopo aver ampliato negli ultimi mesi le possibilità di modificare colori, sfondi e aspetto delle conversazioni, l’app sembra ormai pronta a offrire un’esperienza ancora più flessibile, cercando allo stesso tempo di mantenere elevati standard di accessibilità e leggibilità.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.