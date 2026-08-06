Snapdragon 8 Elite, display QHD+ a 3.200 nit e ricarica da 120W: POCO F7 Ultra è uno di quei rari dispositivi che mette insieme tutto ciò che un appassionato di tecnologia vuole, senza compromessi. E adesso lo fa anche a un prezzo che difficilmente ci si aspetterebbe: su AliExpress è disponibile con uno sconto di ben 181€ rispetto al prezzo di lancio. Ecco tutti i dettagli.

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POCO F7 Ultra: il flagship killer che non fa sconti sulle prestazioni

POCO F7 Ultra è, senza mezzi termini, il dispositivo più ambizioso che POCO abbia mai prodotto nella serie F. Il merito principale va al Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il chipset di punta del momento, realizzato con processo produttivo a 3nm e architettura CPU Oryon con core fino a 4,32 GHz. È la prima volta che un dispositivo della linea F monta questo processore, motivo per cui è arrivata anche la denominazione “Ultra”. Abbinato a RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1, le prestazioni sono quelle di un top di gamma senza se e senza ma.

Il display è un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+ (3200 x 1440 pixel) e refresh rate a 120 Hz. La luminosità di picco tocca i 3.200 nit, il che lo rende perfettamente leggibile anche sotto la luce solare diretta. Non manca la protezione per gli occhi tramite PWM dimming e polarizzazione circolare, dettagli che fanno la differenza nell’uso quotidiano.

Il comparto fotografico è degno di nota: tre sensori sul retro, con un principale da 50 MP con OIS, un teleobiettivo flottante da 50 MP con zoom ottico 2,5x e un ultra-grandangolare da 32 MP. Il sensore Light Fusion 800 e la fusione computazionale AI garantiscono scatti convincenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Frontalmente, una fotocamera da 32 MP per selfie e videochiamate di qualità. La registrazione video arriva fino al 4K (4320p).

Sul fronte autonomia, la batteria da 5.300 mAh si ricarica in soli 34 minuti grazie alla ricarica cablata da 120W, oppure in modalità wireless fino a 50W, una funzione rara per la lineup POCO. La gestione termica è affidata alla tecnologia LiquidCool 4.0 con design IceLoop, pensata per sessioni di gaming prolungate.

Da non sottovalutare la certificazione IP68 (resistente fino a 2,5 metri per 30 minuti), la connectività 5G, NFC e il software Android 15 con HyperOS 3. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Nero e Giallo, in configurazione 12 GB RAM + 256 GB o 16 GB RAM + 512 GB.

Le specifiche principali in sintesi:

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3nm

Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3nm Display: AMOLED 6,67″ QHD+ 120Hz, 3.200 nit di picco

AMOLED 6,67″ QHD+ 120Hz, 3.200 nit di picco Fotocamere: 50 MP OIS + 50 MP teleobiettivo 2,5x + 32 MP ultrawide

50 MP OIS + 50 MP teleobiettivo 2,5x + 32 MP ultrawide Batteria: 5.300 mAh, ricarica 120W cablata / 50W wireless

5.300 mAh, ricarica 120W cablata / 50W wireless Software: Android 15, HyperOS 3

Android 15, HyperOS 3 Certificazione: IP68

IP68 Connettività: 5G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C

181€ di sconto: i numeri dell’offerta su AliExpress

POCO F7 Ultra (versione globale, 12 GB + 256 GB) è disponibile su AliExpress a 418€, rispetto al prezzo di lancio di 599€. Si tratta di uno sconto di circa il 30%, con un risparmio diretto di 181€. Considerato che stiamo parlando di un dispositivo con Snapdragon 8 Elite e IP68, è un prezzo che nella fascia flagship diventa davvero difficile da ignorare. L’offerta è visibile direttamente sulla pagina del prodotto e, come spesso accade su AliExpress, la disponibilità a questo prezzo potrebbe variare.

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