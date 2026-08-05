Il team di sviluppatori di Spotify continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di streaming multimediale, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

Alle volte, tuttavia, può anche insorgere qualche problema e un esempio in tal senso è quello che ci arriva da una serie di segnalazioni di utenti Android che di recente hanno iniziato a lamentare malfunzionamenti e una crescente lentezza dell’applicazione.

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Alcuni problemi per l’app di Spotify su Android

Su Reddit è stato pubblicato un post che si sta arricchendo di segnalazioni di utenti Spotify che lamentano vari problemi, come rallentamenti durante la ricerca e la selezione di playlist e artisti o, in alcuni casi, l’interruzione della riproduzione in background.

Stando a quanto è possibile apprendere, i problemi sembrano andare oltre il normale invecchiamento del dispositivo o la memoria limitata, interessando smartphone Android sia di fascia media che alta.

Per quanto riguarda la possibile causa di tali problemi, qualcuno ipotizza che le recenti aggiunte di funzionalità e le pesanti cache di download stiano causando una sorta di sovraccarico della gestione della memoria del dispositivo.

Al momento non pare esservi una soluzione fai-da-te anche se la cancellazione della cache dell’app o una reinstallazione completa offrono un sollievo temporaneo ad alcuni.

Fortunatamente il team di sviluppatori di Spotify è già a conoscenza del problema ed ha aperto un apposito thread ufficiale (lo potete trovare qui) per raccogliere eventuali segnalazioni da parte degli utenti interessati. La speranza è che a breve possa essere trovata una soluzione, da implementare attraverso un aggiornamento dell’applicazione.