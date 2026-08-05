Mancano solo pochi giorni al debutto ufficiale di HONOR Robot Phone, particolare smartphone i cui dettagli sono stati rivelati poco alla volta in queste settimane, tra leak e anticipazioni dello stesso produttore. Oggi torniamo sull’argomento perché sono spuntate le presunte specifiche tecniche complete: andiamo a dargli un’occhiata.

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Le specifiche tecniche di HONOR Robot Phone a pochi giorni dal lancio ufficiale

HONOR Robot Phone sta per diventare realtà: il futuristico smartphone ha catturato l’attenzione durante il Mobile World Congress 2026 grazie soprattutto ai suoi movimenti robotici basati sull’intelligenza artificiale, possibili grazie al sistema gimbal 4DoF ultracompatto. Mancano ancora alcuni giorni al lancio (12 agosto 2026), ma abbiamo già visto diverse anticipazioni e persino i dettagli ufficiali riguardanti la fotocamera.

In queste ore il noto leaker Digital Chat Station ha condiviso su Weibo le presunte specifiche tecniche complete del Robot Phone di HONOR. In base a quanto riferito, lo smartphone dispone di uno schermo piatto OLED LTPO da 6,3 pollici a risoluzione 2640 x 1216, con luminosità di picco di 6800 nit e un trattamento antiriflesso, e il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato a 12 o 16 GB di RAM, 512 GB o 1 TB di storage e a tre chip sviluppati internamente da HONOR (C1 per l’ottimizzazione delle radiofrequenze, E2 per la gestione dell’energia e H1 per l’elaborazione delle immagini).

A livello fotografico lo smartphone utilizza un sistema a tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (1/1,28 pollici, apertura f/1.6), abbinato a una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP e a un teleobiettivo periscopico da 200 MP (1/1.4″, con zoom ottico 2,7x e apertura f/2.6). La batteria sarà molto generosa a quanto pare: secondo quanto condiviso, HONOR ha integrato ben 7060 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W. Non abbiamo ancora dimensioni e peso, ma la fonte parla di spessore e peso leggermente superiori ai normali modelli di riferimento lato imaging (quindi immaginiamo sopra i 220/230 grammi).

Manca ormai solo una settimana al debutto: il 12 agosto 2026 conosceremo tutti i dettagli di HONOR Robot Phone ufficialmente. Che prezzo vi aspettate per il curioso smartphone robotico della casa cinese?