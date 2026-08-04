Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo smartphone di OPPO di fascia media: stiamo parlando di OPPO A7 Pro Max.
Si tratta di un device dedicato a coloro che desiderano poter fare affidamento su un telefono che sia in grado di affrontare tutte le attività quotidiane senza preoccupazioni per quanto riguarda l’autonomia, ciò grazie ad una batteria da ben 10.000 mAh.
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Le principali caratteristiche di OPPO A7 Pro Max
La batteria è uno dei principali punti di forza di OPPO A7 Pro Max, così come messo in evidenza dallo stesso produttore, a dire del quale il telefono consente di guardare fino a 24 ore di video senza sosta, cosa che peraltro dovrebbe risultare anche piuttosto piacevole grazie all’ampio display OLED da 6,78 pollici con luminosità massima di 1.800 nit.
Queste sono le principali caratteristiche di OPPO A7 Pro Max:
- display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (2.772 × 1.272 pixel), refresh rate a 120 Hz, touch sampling rate a 330 Hz e luminosità di picco a 1.800 nit
- processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5
- 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR4X
- 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)
- fotocamera frontale da 50 megapixel
- fotocamera primaria da 50 megapixel (apertura f/1,8, OIS) e sensore monocromatico da 2 megapixel
- connettività 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 5.1, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C, NFC
- Dual SIM (nano + nano)
- sensore ottico per il riconoscimento delle impronte digitali nel display
- altoparlanti stereo
- scocca resistente a polvere e acqua (certificazione IP69K)
- batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida a 80 W
- interfaccia ColorOS 16 basata su Android 16
- dimensioni: 162,40 x 77,47 x 8,25 mm
- peso: 213 grammi
OPPO A7 Pro Max sarà disponibile in Cina dal 7 agosto con prezzi a partire da 2.199 yuan, pari a circa 280 euro (per la versione 8/128 GB).