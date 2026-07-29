L’evoluzione dei widget di WhatsApp prosegue e si fa sempre più vicino l’arrivo di quello dedicato all’invio di messaggi vocali. Dopo i primi indizi su un widget dedicato ai messaggi vocali, poche settimane dopo è arrivato un successivo aggiornamento che interveniva ancora sullo stesso widget. Ora la funzione fa un ulteriore passo in avanti diventando disponibile per i primi beta tester.

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Come funziona il nuovo widget

Il widget permette di registrare e inviare una nota vocale senza dover aprire una chat specifica. Toccandolo si apre una schermata di registrazione dedicata, dotata di controlli per mettere in pausa, riprendere, eliminare o confermare il messaggio. Una volta completata la registrazione, l’utente può scegliere a chi inviarla, selezionando anche più destinatari contemporaneamente e inviando così la stessa nota vocale a diverse persone in un solo passaggio, senza doverla inoltrare a ogni singola chat. A oggi, infatti, senza questa scorciatoia, inviare una nota vocale alla stessa maniera richiede più passaggi. Bisogna aprire la chat desiderata, avviare la registrazione, inviarla e poi eventualmente inoltrarla singolarmente a ogni altro contatto interessato, con una perdita di tempo che il nuovo widget punta a eliminare.

Le dimensioni predefinite del widget restano compatte, con un formato 3×1 pensato per non occupare troppo spazio sulla schermata principale, anche se resta possibile ridimensionarlo secondo le proprie preferenze. WhatsApp Beta ha introdotto anche un avviso che compare in chat subito dopo l’invio di una nota vocale. In questo modo, essendo l’aggiunta del widget non automatica, WhatsApp punta a far conoscere la funzione anche a chi non esplora mai la sezione dei widget del proprio telefono.

Il widget è stato individuato nella versione 2.26.30.2 di WhatsApp Beta per Android, ma al momento resta accessibile solo a una parte dei beta tester. Al momento non ci sono indicazioni sulle tempistiche del rilascio né se e quando la funzione arriverà nella versione stabile di WhatsApp. Ma la disponibilità per i beta tester lascia ben sperare su un imminente arrivo per tutti.