Uno sconto che porta Honor Magic 8 Pro a meno della metà del suo prezzo di listino ufficiale di €1.299 non si vede tutti i giorni. Su AliExpress, questo flagship di inizio 2026 scende a una cifra che cambia completamente il rapporto qualità-prezzo di un dispositivo già eccezionale di per sé. E con un ulteriore coupon disponibile, il risparmio finale supera i €560. Analizziamo perché vale la pena fermarcisi sopra.
Indice:
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Honor Magic 8 Pro: quando un flagship ridefinisce i propri standard
Honor Magic 8 Pro è uno di quei dispositivi che non lascia molto spazio alle critiche. Il cuore pulsante è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm, con architettura octa-core che tocca i 4,6 GHz e un punteggio AnTuTu v11 di oltre 4 milioni di punti: un risultato che lo colloca stabilmente ai vertici assoluti della categoria.
Il display è uno dei punti più forti della scheda tecnica: un pannello OLED LTPO da 6,71 pollici con risoluzione QHD (1256×2808 pixel), refresh rate adattivo fino a 120 Hz, luminosità massima di 1.600 nit e supporto HDR10+. La tecnologia HONOR AI Eye Comfort Display e la protezione HONOR NanoCrystal Shield completano un’esperienza visiva di riferimento assoluto per la fascia alta 2026. Vale la pena segnalare che il pannello è privo di uno strato anti-riflesso, un dettaglio da tenere a mente in ambienti con molta luce diretta.
La fotografia è dominata dal teleobiettivo Ultra Night da 200 MP, elemento distintivo di tutta la lineup Magic 8 Pro. Il sistema a tripla fotocamera posteriore, potenziato dall’AI Camera, gestisce automaticamente le scene e ottimizza ogni scatto, avvicinandosi a risultati quasi da DSLR nelle foto in telefoto.
Le specifiche complete del dispositivo:
- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3nm, fino a 4,6 GHz
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Storage: 512 GB UFS 4.0
- Display: OLED LTPO 6,71″, QHD, 120Hz adattivo, 1600 nit, HDR10+
- Fotocamera principale: Tripla con teleobiettivo Ultra Night da 200 MP
- Batteria: 7.100 mAh con ricarica SuperCharge 100W
- OS: Android 16 con MagicOS 10, 7 anni di aggiornamenti garantiti
- Resistenza: Certificazione IP69K
- Sblocco: Fingerprint sotto display + Dual 3D Biometric Unlock
- Connettività: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
La batteria da 7.100 mAh è forse la caratteristica più sorprendente considerando lo spessore contenuto del device: la tecnologia al silicio-carbonio sviluppata da Honor ha reso possibile un’autonomia dichiarata di due giorni con ricarica che azzera il problema in tempi rapidissimi.
Recensione Honor Magic8 Pro: foto in notturna da primo della classe e sblocco 3D
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Offerta su AliExpress: i numeri che contano
Su AliExpress è attiva una promozione sulla variante 12 GB + 512 GB di Honor Magic 8 Pro con un risparmio netto di €262 rispetto al prezzo proposto in offerta di €999, che scende quindi a €737. Il prezzo di listino ufficiale europeo è di €1.299, il che rende il divario complessivo ancora più marcato.
Il risparmio aumenta ulteriormente applicando il coupon ITAFF60 o ITSC60, a cui si aggiungono €15 di sconto scegliendo PayPal PayLater come metodo di pagamento, portando il totale finale ben sotto i €737.
Ricapitolando:
- Prezzo di listino ufficiale: €1.299
- Prezzo in offerta su AliExpress: €737
- Coupon aggiuntivo: ITAFF60 / ITSC60
- Sconto ulteriore: €15 con PayPal PayLater
- Store: AliExpress
- Disponibilità: offerta a tempo, soggetta a esaurimento scorte
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