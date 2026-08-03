Uno sconto che porta Honor Magic 8 Pro a meno della metà del suo prezzo di listino ufficiale di €1.299 non si vede tutti i giorni. Su AliExpress, questo flagship di inizio 2026 scende a una cifra che cambia completamente il rapporto qualità-prezzo di un dispositivo già eccezionale di per sé. E con un ulteriore coupon disponibile, il risparmio finale supera i €560. Analizziamo perché vale la pena fermarcisi sopra.

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Honor Magic 8 Pro: quando un flagship ridefinisce i propri standard

Honor Magic 8 Pro è uno di quei dispositivi che non lascia molto spazio alle critiche. Il cuore pulsante è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm, con architettura octa-core che tocca i 4,6 GHz e un punteggio AnTuTu v11 di oltre 4 milioni di punti: un risultato che lo colloca stabilmente ai vertici assoluti della categoria.

Il display è uno dei punti più forti della scheda tecnica: un pannello OLED LTPO da 6,71 pollici con risoluzione QHD (1256×2808 pixel), refresh rate adattivo fino a 120 Hz, luminosità massima di 1.600 nit e supporto HDR10+. La tecnologia HONOR AI Eye Comfort Display e la protezione HONOR NanoCrystal Shield completano un’esperienza visiva di riferimento assoluto per la fascia alta 2026. Vale la pena segnalare che il pannello è privo di uno strato anti-riflesso, un dettaglio da tenere a mente in ambienti con molta luce diretta.

La fotografia è dominata dal teleobiettivo Ultra Night da 200 MP, elemento distintivo di tutta la lineup Magic 8 Pro. Il sistema a tripla fotocamera posteriore, potenziato dall’AI Camera, gestisce automaticamente le scene e ottimizza ogni scatto, avvicinandosi a risultati quasi da DSLR nelle foto in telefoto.

Le specifiche complete del dispositivo:

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3nm, fino a 4,6 GHz

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3nm, fino a 4,6 GHz RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Storage: 512 GB UFS 4.0

512 GB UFS 4.0 Display: OLED LTPO 6,71″, QHD, 120Hz adattivo, 1600 nit, HDR10+

OLED LTPO 6,71″, QHD, 120Hz adattivo, 1600 nit, HDR10+ Fotocamera principale: Tripla con teleobiettivo Ultra Night da 200 MP

Tripla con teleobiettivo Ultra Night da 200 MP Batteria: 7.100 mAh con ricarica SuperCharge 100W

7.100 mAh con ricarica OS: Android 16 con MagicOS 10, 7 anni di aggiornamenti garantiti

Android 16 con MagicOS 10, Resistenza: Certificazione IP69K

Certificazione Sblocco: Fingerprint sotto display + Dual 3D Biometric Unlock

Fingerprint sotto display + Connettività: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

La batteria da 7.100 mAh è forse la caratteristica più sorprendente considerando lo spessore contenuto del device: la tecnologia al silicio-carbonio sviluppata da Honor ha reso possibile un’autonomia dichiarata di due giorni con ricarica che azzera il problema in tempi rapidissimi.

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Offerta su AliExpress: i numeri che contano

Su AliExpress è attiva una promozione sulla variante 12 GB + 512 GB di Honor Magic 8 Pro con un risparmio netto di €262 rispetto al prezzo proposto in offerta di €999, che scende quindi a €737. Il prezzo di listino ufficiale europeo è di €1.299, il che rende il divario complessivo ancora più marcato.

Il risparmio aumenta ulteriormente applicando il coupon ITAFF60 o ITSC60, a cui si aggiungono €15 di sconto scegliendo PayPal PayLater come metodo di pagamento, portando il totale finale ben sotto i €737.

Ricapitolando:

Prezzo di listino ufficiale: €1.299

€1.299 Prezzo in offerta su AliExpress: €737

€737 Coupon aggiuntivo: ITAFF60 / ITSC60

ITAFF60 / ITSC60 Sconto ulteriore: €15 con PayPal PayLater

€15 con PayPal PayLater Store: AliExpress

AliExpress Disponibilità: offerta a tempo, soggetta a esaurimento scorte

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