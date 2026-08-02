Una fotocamera da 200 MP con AI su uno smartphone a meno di 300€? HONOR 400 scende su AliExpress a un prezzo che fa alzare un sopracciglio, con uno sconto che sfiora il 46% rispetto al prezzo di listino da 512 GB. Non si tratta di una versione ridotta o di un compromesso: è la versione globale completa, con Snapdragon 7 Gen 3, display AMOLED QHD+ e 6 anni di aggiornamenti Android garantiti. E con il coupon giusto, il risparmio sale ancora. Ecco i dettagli.

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HONOR 400: 200 MP, AMOLED da 5.000 nit e Snapdragon 7 Gen 3 in un unico dispositivo

HONOR 400 è uno smartphone che non rinuncia a nulla di ciò che conta davvero. Il cuore del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, octa-core con clock fino a 2,63 GHz e un punteggio AnTuTu che si aggira intorno a 845.000 punti: numeri da fascia alta, non da mid-range. Affiancati da 8 GB di RAM e 512 GB di storage interno (nella configurazione oggetto di questa offerta), le prestazioni quotidiane sono fluide e senza compromessi.

Il display è uno degli elementi più convincenti: un pannello AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione QHD+ (1264×2736 pixel), frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 5.000 nit. Il supporto HDR10+ completa un’esperienza visiva difficilmente riscontrabile a questo prezzo, sia in ambienti interni che sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera è il vero punto di forza: il sensore principale da 200 MP AI Ultra-Clear con funzionalità AI Image to Video permette di ottenere scatti di qualità elevata e di trasformare le immagini in brevi clip animate, una caratteristica che difficilmente si trova a questa fascia di prezzo. Il sistema AI integrato ottimizza ogni scatto in tempo reale, riducendo il rumore e migliorando i dettagli.

Sul fronte autonomia, la batteria da 5.300 mAh garantisce un’intera giornata di utilizzo intenso, con la ricarica rapida 66W SuperCharge via cavo che riporta la batteria a pieno in tempi contenuti. Completano il quadro:

Certificazione IP65 per resistenza a polvere e schizzi d’acqua

per resistenza a polvere e schizzi d’acqua Connettività 5G con supporto Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM)

con supporto Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) Sensore di impronte digitali sotto il display

Android 15 con interfaccia MagicOS 9.0 e 6 anni di aggiornamenti garantiti

con interfaccia e HONOR Connect per l’integrazione con altri dispositivi dell’ecosistema Honor

per l’integrazione con altri dispositivi dell’ecosistema Honor Colorazioni disponibili: Meteor Silver, Desert Gold, Midnight Black

Un dettaglio da non sottovalutare: la versione globale monta lo Snapdragon 7 Gen 3 (non il Gen 4 della versione cinese), ma rimane perfettamente localizzata e compatibile con le reti europee, i servizi Google e il Play Store.

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Quasi la metà del prezzo: l’offerta su AliExpress vale la pena

HONOR 400 nella configurazione da 512 GB ha un prezzo di listino ufficiale di 499,90€. Su AliExpress è disponibile a 270€, con uno sconto del 46% che corrisponde a un risparmio di circa 230€. Ma c’è di più: applicando il coupon ITSC30 al momento dell’acquisto si ottiene un ulteriore ribasso, e se il pagamento tramite PayPal risulta compatibile con le promozioni attive, sono disponibili altri 15€ di sconto aggiuntivi, portando il prezzo finale ancora più in basso.

L’offerta è disponibile direttamente su AliExpress con spedizione verso l’Italia. Trattandosi di un venditore internazionale, è consigliabile verificare i tempi di consegna stimati e la disponibilità del coupon al momento dell’ordine, poiché le promozioni possono variare. Si tratta in ogni caso di un’opportunità concreta per chi cercava HONOR 400 a un prezzo accessibile, soprattutto nella variante da 512 GB che normalmente supera i 499€.

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