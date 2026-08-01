Il colosso dell’e-commerce AliExpress torna a proporre la campagna promozionale che, come ogni mese (o quasi), funge da “benvenuto” per il nuovo mese, in questo caso per il mese di agosto.

Rispetto al passato, tuttavia, viene abbandonata la denominazione Choice Day, sostituita dalla nuova denominazione Local Day. Non cambia la sostanza di questa promozione, già attiva dalla mezzanotte di sabato 1 agosto 2026 e che si protrarrà fino alle 23:59 di venerdì 7 agosto 2026, che prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.

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AliExpress “Local Day” (agosto 2026): tutti i dettagli della promo

A partire dalla mezzanotte di sabato 1 agosto 2026 e fino alle 23:59 di venerdì 7 agosto 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Giornata delle spedizioni locali – Fino al 60% di sconto.

In realtà, si tratta di un’evoluzione della promo “Choice Day”, ora rinominata in “Local Day”, e nel mese di agosto 2026 porta con sé i soliti sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch anche di marchi blasonati), oltre ad alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 60 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon ITAFF2 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 18 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 18 euro Coupon ITAFF6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 45 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 45 euro Coupon ITAFF11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon ITAFF20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 149 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 149 euro Coupon ITAFF30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon ITAFF45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 359 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 359 euro Coupon ITAFF60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 479 euro

Termini e condizioni della promozione “Local Day – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Local Day (agosto 2026) “Giornata delle spedizioni locali – Fino al 60% di sconto“, attiva dalla mezzanotte di sabato 1 agosto 2026 fino alle 23:59 di venerdì 7 agosto 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefoni cellulari.

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Local Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Local Day (agosto 2026) – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti tra cui alcuni smartphone, anche di fascia flagship (come Samsung Galaxy S25 Ultra e HONOR Magic8 Pro), oltre a tantissimi altri prodotti. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal e Klarna (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.