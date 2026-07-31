2.000 nit, 646 zone di dimming, Mini LED con Quantum Dot e un prezzo che scende a picco: TCL 65Q7D Pro si trova oggi su Amazon a un livello di prezzo che pochi si aspettavano, con uno sconto di circa 300€ rispetto al prezzo di listino. Una proposta concreta per chi cerca qualità d’immagine premium su grande schermo senza avvicinarsi ai costi dei top di gamma più blasonati.
Indice:
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TCL 65Q7D Pro: quando SQD-Mini LED, 2.000 nit e 144 Hz si incontrano su 65 pollici
La sigla SQD-Mini LED non è solo un esercizio di marketing: identifica la combinazione tra retroilluminazione Mini LED e Super Quantum Dot, la stessa tecnologia che in questo pannello da 65 pollici 4K UHD si traduce in 2.000 nit di luminosità di picco e 646 zone di dimming locale. Numeri che, nella fascia di prezzo attuale, hanno pochi rivali diretti.
Il cuore dell’immagine è il processore proprietario AiPQ Pro, che gestisce in tempo reale contrasto, nitidezza, colore e HDR pixel per pixel, adattando continuamente l’output visivo al contenuto riprodotto. Il supporto HDR è tra i più completi del segmento:
- Dolby Vision IQ
- HDR10+
- HDR10
- HLG
Questo garantisce compatibilità pressoché totale con qualsiasi sorgente premium, da Netflix a Disney+ fino ai dischi 4K Blu-ray.
Sul fronte gaming, TCL 65Q7D Pro è costruito per non fare rimpiangere nulla: il refresh rate nativo è a 144 Hz, ma collegando una sorgente HDMI 288Hz si arriva fino a 288 Hz tramite il Game Accelerator. Il supporto a HDMI 2.1, VRR, ALLM e FreeSync Premium assicura sessioni di gioco fluide e responsive, sia su PC che su console. La Gamebar integrata offre strumenti ottimizzati per le principali piattaforme gaming, tutto accessibile senza uscire dalla schermata di gioco.
L’audio è affidato a un sistema 2.1 firmato Onkyo con supporto Dolby Atmos, una scelta che valorizza l’esperienza sonora senza richiedere immediatamente una soundbar esterna.
Sul lato software, il sistema operativo è Google TV, con Google Assistant, integrazione Gemini AI, Alexa, AirPlay 2 e Chromecast built-in. Una particolarità interessante: grazie a Gemini è possibile generare screensaver personalizzati in 4K descrivendo semplicemente a voce la propria idea, una funzione che va oltre il semplice assistente vocale.
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Offerta: 300€ di risparmio su Amazon
I numeri dell’offerta sono chiari:
- Prezzo originale: 999,90€
- Prezzo scontato: 699€
- Risparmio: circa 300€ (circa il 30% in meno)
L’offerta è disponibile su Amazon.it, con le consuete garanzie di reso e spedizione Prime per gli abbonati. Considerando che il prezzo indicativo su Amazon.de si attestava intorno ai 949€, la proposta attuale per il mercato italiano risulta decisamente competitiva. La disponibilità potrebbe variare, quindi vale la pena verificare direttamente in pagina.
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