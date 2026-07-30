Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Calendar.

Nelle scorse ore, attraverso un post sul blog ufficiale, l’azienda statunitense ha annunciato una modifica per l’interfaccia del suo calendario, studiata per garantire agli utenti un maggiore controllo sulla visualizzazione delle informazioni.

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Una novità importante per gli utenti Google Calendar

Stando a quanto viene reso noto dal team di Google, la nuova interfaccia è stata pensata per consentire agli utenti di adattare le opzioni di densità delle informazioni per la griglia del calendario, cosa che dovrebbe rivelarsi molto utile soprattutto sui device con gli schermi più grandi o per quelli pieghevoli, che hanno una maggiore superficie disponibile per visualizzare contenuti.

In virtù di tale modifica, le opzioni di densità delle informazioni ora disponibili includono:

adattamento automatico allo schermo: il calendario ridimensiona e ingrandisce in modo dinamico gli eventi per riempire gli schermi più grandi, rendendo più facile la lettura dei contenuti

comodo: il calendario mantiene il layout standard con la spaziatura tradizionale, indipendentemente dalle dimensioni dello schermo

compatto: il calendario mostra una visualizzazione più densa e con spaziatura più ridotta, consentendo così di vedere più eventi contemporaneamente

Questa novità è in fase di implementazione a livello globale ma potrebbe essere necessario attendere sino a quindici giorni prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti cui è destinata (ossia gli utenti Google Workspace e quelli con account Google personale).