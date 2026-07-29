A ottobre 2025 era emerso che Google stesse lavorando all’introduzione in Google Foto di un nuovo strumento creativo potenziato dall’IA, chiamato Me Meme, che è poi stato distribuito negli Stati Uniti a gennaio 2026, seppur in forma sperimentale.

Dopo sei mesi dalla sua distribuzione (mai estesa al di fuori degli Stati Uniti), sembra che il colosso di Mountain View abbia silenziosamente rimosso ogni traccia di questa funzionalità, sia dall’app che dal portale di supporto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Lo strumento creativo Me Meme di Google Foto ha avuto vita breve

All’inizio dell’anno, Google ha introdotto su Google Foto, all’interno della scheda Crea dell’app, un nuovo strumento creativo chiamato Me Meme che si configura come un generatore di meme a partire dai selfie dell’utente potenziato dall’intelligenza artificiale.

Come anticipato in apertura, il colosso di Mountain View sembra aver rimosso ogni singola traccia di questa funzione, sia per quanto concerne il post dell’annuncio, sia per quanto concerne la documentazione sul portale di supporto (anche se nella versione italiana della pagina è ancora presente al momento della stesura di questo articolo).

Google ha rimosso le tracce di Me Meme anche dall’app

Stando a quanto riportato dai colleghi di Android Authority, il codice sorgente della versione 7.86 dell’app Google Foto (che è attualmente in fase di distribuzione per gli utenti) non include più le stringhe di codice e le attività relative a Me Meme.

Non è noto il motivo per cui Google abbia deciso di rimuovere del tutto la funzionalità ma è probabile che il tutto sia dovuto allo scarso utilizzo da parte degli utenti. D’altronde, dando uno sguardo ad alcuni test in rete, i risultati delle creazioni dello strumento erano piuttosto discutibili.

Non dimentichiamoci, poi, che si trattava di una funzionalità in fase sperimentale e, di conseguenza, Big G potrebbe aver deciso di non portare la sperimentazione al livello successivo, trasformando Me Meme in uno strumento creativo di Google Foto.

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Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).