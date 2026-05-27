Esattamente come annunciato con la presentazione dei giorni scorsi, quest’oggi sono stati comunicati i dettagli riguardanti il lancio globale di REDMAGIC 11S Pro. Il nuovo smartphone da gaming arriva da noi in due configurazioni: vediamo tutti i dettagli, compresi naturalmente i prezzi e la data di uscita.

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REDMAGIC 11S Pro diventa “global” e arriva in Italia con batteria da 7500 mAh

In modo simile a quanto capitato in passato con altri modelli, a livello globale il nuovo smartphone del brand da gaming di Nubia arriva con un singolo modello: niente REDMAGIC 11S Pro+, ma solo REDMAGIC 11S Pro, che qui da noi può di fatto contare su una sorta di mix tra le due varianti (comunque molto simili in Cina).

Il nuovo smartphone Android viene mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version con clock fino a 4,74 GHz, affiancato da 12 o 16 GB di RAM, da 256 o 512 GB di memoria interna, dal chip da gaming proprietario RedCore R4 e da Energy CUBE 3.0, per prestazioni nel gioco superiori (anche grazie all’intelligenza artificiale), ottimizzazioni avanzate ed esperienze di gioco multipiattaforma. Per mantenere le prestazioni costanti è presente il sistema di raffreddamento a doppio stadio AquaCore, che combina una ventola TurboFan da 24.000 RPM (sotto i 30 dB di rumorosità), una camera di vapore “4D” e la tecnologia Composite Liquid Metal 3.0. Il sistema adotta concetti di raffreddamento a liquido ispirati ai server AI e combina raffreddamento a liquido, flusso d’aria attivo, metallo liquido e VC in un’architettura ibrida multistrato.

La principale differenza tra 11S Pro e 11S Pro+ riguardava la batteria: la sola versione lanciata qui da noi, ossia REDMAGIC 11S Pro, unisce la capacità della batteria del secondo alla velocità di ricarica del primo. Lo smartphone dispone infatti di una batteria da 7500 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata e wireless da 80 W.

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Lo schermo è un AMOLED da 6,85 pollici a risoluzione 1,5K (2688 x 1216 pixel) con refresh rate fino a 144 Hz, luminosità fino a 1800 nit, sensore di impronte digitali a ultrasuoni 3D e bordi da 1,25 mm (rapporto schermo-corpo del 95,3%). Per un controllo preciso nel gaming, lo smartphone integra una soluzione Synaptics con l’algoritmo MagicTouch 4.0, con una frequenza di campionamento del tocco fino a 3.000 Hz e una frequenza multi-dito di 360 Hz per una risposta ultra veloce (anche con mani bagnate). Questi accorgimenti, uniti ai grilletti indipendenti con campionamento del tocco fino a 520 Hz, sono pensati per ridurre significativamente la latenza e per migliorare la precisione del controllo, in particolare nei titoli FPS e MOBA competitivi.

L’immersività durante il gaming (e non solo) viene aumentata anche grazie alla tecnologia UDC di REDMAGIC: la fotocamera anteriore da 16 MP è infatti integrata sotto al display, senza fori o interruzioni. A tal proposito, sul retro trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e sensore ultra-grandangolare da 50 MP.

Completa la connettività, tra 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, GPS, infrarossi e USB Type-C. Il dispositivo include un’architettura con antenna a 360° e Wi-Fi dual-band (2,4 GHz + 5 GHz) per connessioni stabili e a bassa latenza. Supporta inoltre la doppia SIM, USB 3.2 Gen 2 e un secondo schermo per funzionalità di visualizzazione ampliate.

Specifiche tecniche di REDMAGIC 11S Pro: display AMOLED da 6,85 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 144 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version

12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, GPS, infrarossi, USB Type-C

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP

fotocamera anteriore sotto al display da 16 MP

batteria da 7500 mAh con ricarica cablata da 80 W

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

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REDMAGIC 11S Pro arriva con REDMAGIC OS 11.5 e Android 16, con l’intento di bilanciare prestazioni di gioco e usabilità quotidiana. L’X-Gravity Gaming Center consente di personalizzare le modalità di prestazioni, i controlli e le impostazioni di gioco per un’esperienza gaming su misura, mentre Google Gemini va a migliorare la produttività di tutti i giorni tra ricerca di foto tramite IA, modifica delle immagini, Cerchia e cerca con Google, traduzione in tempo reale e non solo.

Prezzi, uscita e dove acquistare il nuovo smartphone

REDMAGIC 11S Pro sarà disponibile all’acquisto a livello globale (Italia compresa) attraverso il sito ufficiale e presso partner selezionati. Dal 3 al 9 giugno sarà possibile acquistare sul sito i voucher Early Bird (al costo di 1 euro) per ottenere in omaggio REDMAGIC Mora Magnet e avere accesso a uno sconto di 30 euro, oltre che alla vendita Early Bird Access (dalle 14:00 del 9 giugno 2026). L’apertura delle vendite per tutti è fissata invece alle 14:00 del giorno successivo, 10 giugno 2026.

Questi i prezzi e le configurazioni proposti a livello globale:

REDMAGIC 11S Pro Nightfreeze 12-256 GB (Black Transparent) – 799 euro

REDMAGIC 11S Pro Nightfreeze 16-512 GB (Black Transparent) – 899 euro

REDMAGIC 11S Pro Subzero 16-512 GB (Silver Transparent) – 899 euro

Per maggiori dettagli sul nuovo smartphone potete consultare la nostra recensione, in arrivo a brevissimo.