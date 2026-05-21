La gamma Xiaomi 17 si arricchisce di un nuovo modello: il produttore ha infatti presentato quest’oggi in Cina il suo Xiaomi 17 Max, smartphone che punta molto sull’autonomia grazie alla sua enorme batteria al silicio carbonio. In generale parliamo di un dispositivo adatto a chi non teme le dimensioni generose: scopriamo insieme tutte le caratteristiche e le peculiarità.

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Xiaomi 17 Max annunciato in Cina con batteria da 8000 mAh: tutti i dettagli

Le anticipazioni dei giorni scorsi avevano praticamente svelato Xiaomi 17 Max, ma l’annuncio ufficiale è arrivato proprio in queste ore: il nuovo smartphone Android si va ad aggiungere a una lineup già piuttosto affollata, composta da Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max, presentati a fine settembre in Cina (solo il primo è arrivato da noi a fine febbraio). In attesa di accogliere Xiaomi 17T e Xiaomi 17T Pro, che saranno svelati a fine maggio e che saranno proposti anche qui da noi, la casa cinese lancia un ulteriore modello in patria.

Xiaomi 17 Max è un modello che si piazza a metà tra Xiaomi 17 e 17 Pro per quanto riguarda la finestra di prezzo, e che risulta perfetto per chi vuole tanta autonomia e ricarica rapida in un modello dalle dimensioni generose. Il punto di forza del nuovo smartphone è infatti la batteria: a bordo trova spazio un’unità da ben 8000 mAh con contenuto di silicio fino al 16% e una densità energetica di 894 Wh/L, con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W e alla ricarica rapida wireless da 50 W. Integra il chip di ricarica rapida Surge P3 e il chip di gestione della batteria Surge G2 per un’efficienza energetica superiore.

Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, che viene abbinato a 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e a 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.1. Lo schermo è un AMOLED LTPO M10 da 6,9 pollici a risoluzione 2608 x 1200 con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, luminosità fino a 3500 nit, touch sampling rate fino a 300 Hz e sensore di impronte digitali integrato. È protetto dal vetro Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 e può contare sul materiale luminoso SuperRED, una tecnologia che punta a migliorare l’“efficienza” luminosa.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo in tutto quattro fotocamere: sul retro trova posto una tripla fotocamera Leica con sensore principale HP9 da 200 MP (1/1.4″, f/1.65, OIS), sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.4, 102° FoV) e teleobiettivo periscopico da 50 MP (1/2″, f/2.4, con zoom ottico 3x e supporto alle macro da 15 cm), mentre frontalmente c’è un sensore da 32 MP (con obiettivo integrato tramite un foro nel display).

Nessuna particolare sorpresa lato connettività, tra 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, infrarossi e porta USB Type-C. Non manca nemmeno la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Scheda tecnica di Xiaomi 17 Max: display AMOLED da 6,9 pollici a risoluzione 2608 x 1200 con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 3500 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo periscopico da 50 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

batteria da 8000 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa

dimensioni e peso: 162,9 x 77,6 x 8,15/8,20 mm, 219/225 g

per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di Xiaomi 17 Max

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Xiaomi 17 Max arriva con HyperOS 3 e Android 16, e viene proposto nelle colorazioni White, Sky Blue e Pixel Black (nomi soggetti a traduzione). Come i fratelli della serie, a bordo sono presenti diverse funzionalità di intelligenza artificiale (con suite Xiaomi HyperAI), funzionalità in ambito interconnettività e la Hyper Island, una sorta di “replica” della Dynamic Island degli iPhone.

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Prezzi e uscita di Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17 Max è disponibile all’acquisto in Cina in quattro configurazioni ai seguenti prezzi consigliati:

12-256 GB a 4299 yuan (circa 545 euro al cambio attuale)

16-512 GB a 4599 yuan (circa 583 euro)

12-512 GB a 4899 yuan (circa 621 euro)

16-512 GB a 5299 yuan (circa 672 euro)

Per il momento non sono stati diffusi dettagli riguardanti l’eventuale debutto a livello globale. Torneremo sulla questione non appena avremo informazioni.

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