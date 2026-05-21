L’estate si sta avvicinando, e N26 annuncia il lancio della travel eSIM, la prima offerta della banca nel settore delle telecomunicazioni dedicata ai clienti italiani. Permetterà a questi ultimi di restare connessi anche all’estero, scegliendo tra oltre 100 Paesi, per navigare senza confini: vediamo come funziona la nuova eSIM e come si attiva.

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N26 lancia in Italia la travel eSIM per semplificare la connettività in viaggio

N26 amplia la sua offerta dedicata ai viaggiatori con la travel eSIM, che offre piani dati roaming completamente digitali pensati per restare connessi in più di 100 Paesi in giro per il mondo. I titolari di un conto possono attivarla in pochi passaggi direttamente dall’app, senza la necessità di una SIM fisica o di scaricare altre applicazioni.

N26 lancia piani dati flessibili, pensati per adattarsi alle varie destinazioni. Dopo la configurazione iniziale, che va eseguita una sola volta, i clienti potranno acquistare facilmente un piano dati per ogni loro viaggio, scegliendo tra i tanti Paesi o optando per piani regionali e globali. Per non farsi trovare impreparati, i piani possono essere acquistati in anticipo rispetto alla data di partenza effettiva: una volta arrivati a destinazione, l’attivazione avverrà poi in automatico. Naturalmente per il funzionamento è richiesto uno smartphone compatibile con le eSIM.

“Siamo orgogliosi di portare sul mercato la nostra migliore offerta per chi viaggia“, ha dichiarato Andrea Isola, VP European Markets di N26 e General Manager di N26 Italia. “Con l’aumento dei costi di viaggio, i viaggiatori di oggi cercano semplicità, trasparenza e convenienza: con N26 trovano tutto questo in un’unica app, dai tassi di cambio particolarmente competitivi all’assicurazione di viaggio. Con la travel eSIM aggiungiamo un ulteriore tassello, integrando anche la connettività mobile internazionale direttamente nell’app“.

N26 mette infatti a disposizione altri servizi pensati per semplificare i viaggi dei suoi clienti, come i pagamenti con carta senza commissioni all’estero e con tassi di cambio definiti come tra i più vantaggiosi sul mercato, i prelievi ATM gratuiti e illimitati all’estero (senza costi aggiuntivi per i piani premium N26 Go e N26 Metal), l’assicurazione viaggio (una copertura con i piani premium N26 Go e N26 Metal per ritardi, emergenze mediche, bagagli e cancellazioni) e l’accesso a più di 1300 lounge aeroportuali in tutto il mondo.

La travel eSIM di N26 è disponibile per tutti i clienti con un conto N26 attivo (personale o business). Per l’attivazione basta affidarsi all’app, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store: per verificare di disporre della più recente versione potete seguire il badge qui in basso.