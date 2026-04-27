La scorsa settimana, in Cina, Huawei ha presentato un’infinità di nuovi prodotti per il mercato di casa: gli assoluti protagonisti sono stati gli smartphone della gamma Pura 90 e il pieghevole Pura X Max, ma abbiamo conosciuto anche i nuovi smartwatch HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro.

Stamattina, il colosso cinese ha annunciato un nuovo evento di lancio su scala globale, chiamato “Now is your spark”, che porterà dalle nostre parti questi due smartwatch (già in promo pre-lancio) ma anche altri dispositivi, si dice uno smartphone e un tablet. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Huawei prepara un evento di lancio internazionale a inizio maggio

Come anticipato in apertura, Huawei ha da poche ore annunciato un nuovo Innovative Product Launch: questo evento, denominato “Now is your spark”, avrà luogo il 7 maggio 2026 in quel di Bangkok, Thailandia.

Per annunciare l’evento, il colosso cinese si è affidato a un simpatico video-teaser diffuso su X con protagonista un panda (è l’assistente alla salute dei prodotti a marchio HUAWEI) che mette in mostra ciò che verrà presentato all’evento di lancio.

Sebbene non vengano nominati esplicitamente i dispositivi protagonisti del lancio, nel video (condiviso di seguito) possiamo vedere il panda uscire da uno dei nuovi HUAWEI Watch Fit 5 (e poi portarlo al polso), scattare un selfie con uno smartphone e disegnare su un tablet del produttore cinese.

From playful moments to unexpected sparks, every detail leads to one destination. Thailand, May 7, 2026. #HuaweiLaunch #NowIsYourSpark pic.twitter.com/5UHK5D3SD8 — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) April 27, 2026

Gli HUAWEI Watch Fit 5 sono pronti a varcare i confini cinesi (già in promo pre-lancio)

Il fatto che HUAWEI Watch Fit 5 e Watch Fit 5 Pro saranno protagonisti dell’evento di lancio del prossimo 7 maggio (alle 10:00 ore italiane) è confermato da Huawei anche tramite una pagina dedicata al lancio dei due dispositivi sulla versione italiana del sito ufficiale.

Il produttore cinese ha addirittura messo già in piedi una promo Early Bird, promettendo 60 euro di sconto e un’edizione limitata “Gioielli LAG World” in omaggio con l’acquisto dei due smartwatch. Per usufruire di questa promozione è necessario registrarsi (solo indirizzo email) al seguente link.

Gli altri dispositivi protagonisti del lancio

Oltre ai due smartwatch votati al fitness, Huawei dovrebbe presentare su scala Global anche un nuovo smartphone e un nuovo tablet dell’apprezzatissima gamma MatePad.

Stando a quanto riportato dal portale HuaweiCentral, lo smartphone dovrebbe configurarsi come versione rivista del HUAWEI Enjoy 90 Pro Max (trovate qua la scheda tecnica) recentemente lanciato in Cina.

Questi sono i dispositivi “mostrati” nel video-teaser di poco più di 40 secondi che abbiamo condiviso poco sopra. È possibile che si tratti solo del primo teaser in vista dell’evento e che, alla fine, il parco di novità destinate al mercato internazionale siano molte di più.

Huawei, almeno in casa, ha recentemente lanciato un notebook che punta a sfidare il MacBook Neo di Apple e gli occhiali smart HUAWEI AI Glasses che giocano d’anticipo rispetto alla concorrenza.