Nuovi dati confermano quello che molti sospettavano già da tempo: Google TV si è imposto come la piattaforma dominante nel mercato delle smart TV in Europa, superando Samsung Tizen con un margine considerevole. E nonostante la crescita di alcune alternative, la posizione di Google appare solida almeno per il futuro immediato.

I dati, condivisi da FlatPanelsHD e provenienti dalla società di analisi Omdia, mostrano come negli ultimi anni Google TV abbia scalzato Tizen dalla vetta della classifica europea. Nel 2024, anno di picco per la piattaforma di Google, quasi il 33% delle smart TV vendute in Europa montava Google TV, mentre Tizen era scivolato da una posizione dominante vicina al 35% a meno del 25% in meno di cinque anni. Un crollo notevole per Samsung, che fino a pochi anni fa sembrava avere il controllo incontrastato del mercato.

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Un leggero calo, ma nessuna minaccia concreta

Il 2024 ha rappresentato il picco per Google TV in Europa, con la quota di mercato scesa leggermente sotto il 32% nel 2025 e prevista sotto il 31% per quest’anno. Un calo, certo, ma nulla che possa mettere in discussione la leadership della piattaforma.

La ragione di questa flessione non è una rinascita di Tizen, che dovrebbe stabilizzarsi intorno al 23% del mercato europeo, bensì la crescita di altre piattaforme. VIDAA, il sistema operativo utilizzato sui televisori Hisense, ha superato webOS di LG quest’anno e dovrebbe continuare a crescere. Anche TiVo OS, Titan, Fire TV e Roku sono attesi in espansione in Europa nei prossimi anni, ma tutti con quote di mercato intorno o inferiori al 5% del totale.

Per quanto riguarda Titan, ricorderete che il recente passaggio di Philips da Google TV a Titan OS ha rappresentato uno sviluppo significativo, segnalando che alcuni produttori stanno cercando alternative alla piattaforma di Google. Una defezione importante, ma che per il momento non sembra aver intaccato in modo sostanziale la posizione dominante di Google TV nel continente.

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La situazione in Nord America è ben diversa

Se in Europa Google TV può vantare numeri da leader incontrastato, la situazione oltreoceano racconta una storia completamente diversa. In Nord America infatti la piattaforma fatica parecchio, rappresentando meno del 10% del mercato complessivo. A dominare sono Tizen, Fire TV e CastOS, il sistema operativo di Vizio ora controllato da Walmart.

Dati globali precedenti avevano già mostrato come Google TV stesse guadagnando terreno a livello mondiale, grazie soprattutto alla sua posizione privilegiata con TCL, attualmente il principale produttore di televisori al mondo. Una partnership che garantisce a Google una base installata enorme e difficile da scalfire per i concorrenti.

Per il momento, insomma, Google TV rimane il re indiscusso in Europa, con Tizen e VIDAA rispettivamente al secondo e terzo posto. Una situazione che, almeno nel futuro immediato, non sembra destinata a cambiare in modo significativo.