Tra le prossime novità firmate Samsung sono previsti anche i Samsung Galaxy Glasses, occhiali smart dotati di Android XR che potrebbero essere presentati durante l’estate. In queste ore sono spuntate nuove intriganti anticipazioni che ci permettono di conoscerne il presunto aspetto, e non solo. Diamo un’occhiata alle immagini.

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Ecco i Samsung Galaxy Glasses: iniziamo a scoprire gli occhiali con Android XR

Dopo Galaxy XR, visore basato su Android XR (piattaforma che nasce per unire in modo nativo l’intelligenza artificiale multimodale di Gemini con la capacità di fondere contenuti digitali e realtà fisica), Samsung è in procinto di lanciare un nuovo prodotto con il medesimo sistema operativo: parliamo dei Samsung Galaxy Glasses, occhiali intelligenti che dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi.

I nuovi occhiali smart somigliano ai Ray-Ban Meta, ma hanno la particolarità di utilizzare il sistema operativo Android XR di Google (del quale si parlerà molto durante il prossimo Google I/O, probabilmente). Il modello, nome in codice “Jinju“, non include un display, ma a quanto pare la casa di Seoul sta lavorando a un altro dispositivo con nome in codice “Haean“, che invece ne dovrebbe avere uno. Quest’ultimo avrà naturalmente un prezzo più alto e arriverà più avanti.

I Galaxy Glasses potranno contare sull’integrazione di Gemini, grazie alla quale sarà possibile chiedere la traduzione di testi o cartelli, scattare foto, informarsi sul meteo, ottenere indicazioni stradali con Google Maps e tanto altro. Proprio Android XR e l’intelligenza di Gemini dovrebbero dare un bel vantaggio a Samsung nei confronti della concorrenza, che attualmente parte da una posizione di vantaggio temporale (per quanto riguarda Meta in particolare). Ecco come dovrebbe essere il design degli occhiali.

In base a quanto sappiamo finora, i Samsung Galaxy Glasses potrebbero disporre del processore Qualcomm Snapdragon AR1, abbinato a una fotocamera con sensore Sony IMX681 da 12 MP e a una batteria da 155 mAh. Non dovrebbero mancare connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.3, così come speaker con tecnologia a conduzione ossea.

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Cosa sappiamo su prezzo e uscita dei nuovi occhiali smart

I Samsung Galaxy Glasses potrebbero essere presentati durante il prossimo Galaxy Unpacked, evento che vedrà protagonisti Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 Wide, Galaxy Watch9 e forse non solo. È possibile che il produttore mostri i nuovi occhiali all’evento, per poi lanciarli più avanti, in modo simile a quanto capitato con Galaxy XR lo scorso anno. In tal caso, ne sapremo certamente di più entro il mese di luglio.

Per quanto riguarda il prezzo, indiscrezioni recenti puntano a una cifra tra i 379 e i 499 dollari per questo modello senza display, e su cifre decisamente più alte per quello dotato di display (tra i 600 e i 900 dollari), in arrivo forse nel 2027. Si tratterebbe di prezzi in linea con gli occhiali Meta, ma non sono da escludere cambiamenti dovuti all’attuale instabilità riguardante le memorie.