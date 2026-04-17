C’è grande fermento attorno a WhatsApp. Il team di sviluppo ha recentemente avviato la distribuzione (graduale) degli username ma, dietro le quinte, continua a lavorare per mettere a punto nuove funzionalità.

Dalle ultime versioni di WhatsApp Beta per Android emerge un tris di novità che potrebbero caratterizzare in futuro la popolare app di messaggistica. Delle tre, una è molto interessante perché andrà a potenziare i Messaggi effimeri. Scopriamo tutti i dettagli.

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WhatsApp Beta nasconde tre novità in via di sviluppo

WhatsApp Beta ha recentemente ricevuto un paio di aggiornamenti negli ultimi giorni, con le versioni 2.26.15.9 e 2.26.15.11 che, pur non portando novità tangibili ai beta tester, nascondono tre novità (di cui una molto interessante) in fase di sviluppo (e quindi non ancora disponibili per nessuno) che dovrebbero arrivare in futuro sulla popolare app di messaggistica.

Organizzazione automatica delle chat business

Il team di WhatsApp sta lavorando già da qualche settimana per offrire agli la possibilità di filtrare le chat con gli account aziendali, raggruppandole all’elenco di una lista dedicata che consentirà agli utenti di trovarle in un unico posto (via WaBetaInfo).

All’interno delle impostazioni dell’app, nella sezione “Chat”, dovrebbe in futuro arrivare una nuova opzione chiamata Auto organise chats (lett. “Organizza automaticamente le chat”), così descritta: “I messaggi aziendali rimarranno nella casella principale per 24 ore, dopo saranno spostati nella sezione business“.

In questo modo, la pagina Chat dell’app sarà votata principalmente alle chat personali (individuali o di gruppo che siano). Non è però chiara la natura della “sezione business” menzionata da WhatsApp: potrebbe essere una sezione simile a quella delle chat archiviate ma realizzata ad hoc per le chat con gli account aziendali. Lo sviluppo sembra ancora lontano dalla conclusione.

Messaggi effimeri potenziati: arriveranno i timer “dopo la lettura”

La seconda novità emersa negli ultimi giorni si pone come una sorta di potenziamento dei Messaggi effimeri, funzionalità che il team di WhatsApp ha lanciato a fine 2020, e fa seguito a quanto emerso nella seconda metà di marzo.

In futuro, la popolare app di messaggistica consentirà agli utenti di scegliere tra due opzioni per sfruttare i Messaggi effimeri: con un timer che scatta dopo l’invio (ovvero l’unica opzione disponibile finora) e con un timer dopo la lettura (novità, via WaBetaInfo).

Quando questa funzione verrà implementata, gli utenti che sceglieranno la nuova opzione legata ai Messaggi effimeri, potranno decidere di far scomparire un messaggio dopo 12 ore, un’ora o 5 minuti da quando il destinatario lo abbia letto.

Oltre a garantire un buon livello di privacy, la nuova opzione offre maggiore flessibilità agli utenti e dovrebbe anche migliorare l’impatto sullo spazio di archiviazione del dispositivo. Non è ancora chiaro quando questa novità possa essere distribuita agli utenti.

Logo nella barra di intestazione dell’app

L’ultima novità è di carattere puramente estetico. Pare che il team di sviluppo stia lavorando per sostituire la dicitura WhatsApp con il logo della popolare app di messaggistica nella barra di intestazione dell’app (via WaBetaInfo).

Una modifica del genere potrebbe tornare utile per far spazio in vista di un’altra novità in sviluppo che darà risalto agli Aggiornamenti di stato: quando “ridotti a icona”, questi rimarranno proprio nella barra di intestazione. La scritta, invece del logo, occupa spazio maggiore.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp o provarne in anteprima le novità

Per scaricare WhatsApp su un dispositivo Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).