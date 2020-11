WhatsApp lancia oggi, 5 novembre 2020, i messaggi effimeri per avvicinare ancor di più le conversazioni a quelle che avvengono di persona e fare in modo che quanto detto non sia conservato a tempo indeterminato.

Messaggi effimeri di WhatsApp

I messaggi effimeri, infatti, come suggerisce il nome, posseggono la peculiarità di auto-cancellarsi, praticamente di scomparire, dopo un tempo prestabilito e nello specifico dopo 7 giorni: ciò significa che una volta attivata la relativa funzione tutti i messaggi inviati non saranno più visibili trascorsi 7 giorni.

WhatsApp ci tiene a precisare che è stato scelto di rendere visibile i messaggi effimeri per 7 giorni perché ritiene che questo sia un intervallo di tempo adeguato per consentire agli utenti di non perdere il filo del discorso e di accedere ai messaggi di cui hanno bisogno e che possono essere attivati da entrambi gli interlocutori nelle chat private e solo dagli amministratori nelle chat di gruppo; ci tiene a precisare anche che:

Se un contatto non apre WhatsApp per sette giorni, il messaggio scomparirà. Tuttavia, l’anteprima del messaggio potrebbe comunque essere ancora visibile nelle notifiche fino all’apertura di Whatsapp.

Quando rispondi a un messaggio, viene citato il messaggio iniziale. Se rispondi a un messaggio effimero, il testo citato potrebbe rimanere visibile nella chat anche trascorsi i sette giorni.

Se un messaggio effimero viene inoltrato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, questo resterà visibile nella chat inoltrata.

Se un utente esegue un backup quando il messaggio effimero è ancora visibile, questo verrà incluso nel backup. I messaggi effimeri verranno cancellati quando un utente esegue il ripristino da un backup.

I messaggi effimeri, fa sapere WhatsApp, saranno disponibili per tutti quanti entro il mese in corso poiché il roll out partirà solamente nei prossimi giorni. Chi di voi li stava aspettando e non vedeva l’ora di poterli sfruttare per una maggiore privacy?