Proseguono le tantissime offerte dello Xiaomi Fan Festival 2026, evento lanciato a marzo ed entrato nel vivo proprio in questo mese di aprile. L’iniziativa promozionale proseguirà fino al 30 aprile 2026, coinvolgendo un po’ tutto quello che riguarda il mondo Xiaomi, compresi i brand REDMI e POCO: abbiamo sconti su smartphone Android, tablet Android, smartwatch, cuffie wireless e non solo, e persino omaggi generosi per alcuni acquirenti. Scopriamo tutto più nel dettaglio.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Xiaomi Fan Festival 2026: le offerte sono entrate nel vivo

Lo Xiaomi Fan Festival 2026 è partito il 20 marzo, ma in questo mese di aprile è entrato nel vivo con i veri e propri festeggiamenti del 16° anniversario del produttore. L’evento mette a disposizione una selezione di offerte su smartphone, AIoT e wearable, oltre a iniziative speciali per la community: in questi giorni sono coinvolti anche gli smartphone della serie Xiaomi 17, tra sconti, omaggi e bonus.

A tal proposito, Xiaomi 17 Ultra viene proposto a partire da 1499,90 euro con in omaggio Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro oppure il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S40C. In più, sono disponibili un bonus trade-in di 200 euro e viene data la possibilità di ricevere lo Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand con l’aggiunta di 9,90 euro (anziché 99,90). Il fratello minore Xiaomi 17 è disponibile a partire da 999,90 euro, con in regalo lo smartwatch Xiaomi Watch S4 oppure Xiaomi Portable Photo Printer; anche qui viene data la possibilità di ottenere 200 euro di bonus con la permuta dell’usato.

A proposito di smartwatch, prima di proseguire vi segnaliamo la possibilità di acquistare Xiaomi Watch S3 Silver a 49,99 euro: per portare a casa lo smartwatch a questa cifra è necessario spendere almeno 150 euro acquistando uno o più prodotti selezionati indicati sul sito. In più, con una spesa totale di almeno 1200 euro potete ricevere gratuitamente il monopattino elettrico Xiaomi Scooter Elite, dal valore di 359,99 euro.

Se siete interessanti agli smartphone, lo Xiaomi Fan Festival 2026 mette a disposizione parecchi sconti. Tra quelli più interessanti, vi segnaliamo in particolare i seguenti, ma fate attenzione alla scadenza dei ribassi (ci sono diversi Daily Picks):

Sul sito sono disponibili tanti altri sconti che coinvolgono tablet Android e altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi. Possiamo in particolare segnalarvi le seguenti proposte:

Lo Xiaomi Fan Festival 2026 mette a disposizione fino alla fine del mese tantissime altre offerte sui prodotti Xiaomi, REDMI e POCO, tra smartphone, tablet, cuffie, smartwatch, smart TV, monopattini elettrici, accessori, prodotti per la casa e non solo. Per scoprire tutte le promozioni potete seguire il link qui in basso.

Vi ricordiamo che l’evento terminerà alle 9:59 del 30 aprile 2026.