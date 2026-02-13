OPPO lancia in Italia un nuovo smartwatch: si tratta di OPPO Watch S, modello svelato in Cina nei mesi scorsi e proposto a partire da oggi anche nel nostro Paese. Il nuovo orologio smart è caratterizzato da un design ultrasottile e da funzionalità di monitoraggio avanzate: scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

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OPPO Watch S è ufficiale in Italia: specifiche e funzionalità

OPPO Watch S è stato annunciato per il mercato italiano: il nuovo smartwatch propone un design ultrasottile in acciaio inossidabile con l’intento di unire stile e comfort per l’utilizzo quotidiano, attività fisica inclusa. Il dispositivo vuole essere il compagno di fitness di tutti i giorni grazie a funzionalità come 60s Wellness Overview, al monitoraggio avanzato del sonno e alla valutazione del benessere di mente e corpo.

Schermo AMOLED e design sottile

OPPO Watch S mette a disposizione una struttura leggera e compatta, che promette comodità per tutta la giornata. La casa cinese è riuscita a proporre un corpo particolarmente sottile sfruttando l’avanzata tecnologia di impilamento dei componenti che ottimizza l’uso dello spazio all’interno: misura infatti 8,9 mm di spessore e pesa 35 g.

A livello di cinturino e colori, vengono proposte due soluzioni: per gli amanti dello sport alla moda, c’è il cinturino in nylon intrecciato del modello Silver Gleam, con una colorazione giallo-verde a contrasto che si abbina alla cassa argentata dell’orologio; come alternativa, c’è poi il cinturino in fluoroelastomero nero del modello Phantom Black.

Come ogni smartwatch che si rispetti, Watch S offre una selezione di quadranti per la personalizzazione dell’esperienza: parliamo di più di 350 watch face, con una varietà di widget per adattarsi all’umore, allo stile e all’outfit. Per sfruttarle tutte, viene proposto uno schermo AMOLED da 1,46 pollici con una luminosità massima di 3000 nit, un rapporto schermo-corpo del 75% e una cornice sottile da 2,8 mm.

A proteggere il pannello trova posto il vetro 2.5D con bordo resistente agli urti. Non manca la certificazione IP68 contro acqua (fino a 5 ATM) e polvere, fondamentali per il nuoto e le altre attività acquatiche (in acqua dolce).

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Salute, sport e monitoraggio

OPPO Watch S consente a tutti di migliorare le proprie prestazioni, dall’atleta agonistico al runner occasionale. Supporta più di 100 modalità di allenamento e il monitoraggio avanzato di 12 sport popolari, inclusi corsa, tennis, nuoto e badminton, e fornisce informazioni scientificamente comprovate che guidano verso allenamenti più efficaci.

Per l’attività all’aperto è disponibile la connettività GPS dual-band, che assicura un rilevamento della posizione pure nelle condizioni più difficili. Lo smartwatch offre diverse opzioni di monitoraggio (anche quella specifica per bruciare grassi), e misura statistiche come il tempo complessivo, le calorie bruciate e naturalmente il battito.

Per quanto riguarda la corsa, può anche tracciare metriche come il tempo di contatto del piede con il suolo (GCT), l’oscillazione verticale e il numero di battiti al minuto (LTHR). Il nuovo orologio intelligente firmato OPPO può persino essere sincronizzato con device esterni come tapis roulant e ciclette, con trasmissione della frequenza cardiaca e dati in tempo reale.

Oltre al sensore della frequenza cardiaca, OPPO Watch S dispone di un sensore che misura l’ossigeno nel sangue (SpO2) a 16 canali e di un sensore per la temperatura del polso. La sensoristica lavora in sinergia per raccogliere dati corporei il più precisi possibile.

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Tra le funzionalità spicca la 60s Wellness Overview, che consolida nove indicatori chiave della salute in una valutazione con un unico tocco. Gli utenti possono acquisire parametri completi tra frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, livello del sonno e livello di stress psico-fisico, così da ottenere in pochi istanti una panoramica rapida ma al contempo dettagliata del proprio benessere. Vale la pena citare poi la funzione Sleep Health Analysis, che traccia metriche come la frequenza cardiaca durante il sonno e cambiamenti negli indicatori fisici, anche nei pisolini di pochi minuti.

OPPO Watch S supporta dispositivi Android e iOS e può essere associato anche a due smartphone contemporaneamente (pure per notifiche e chiamate). Per quanto riguarda la batteria, lo smartwatch propone 330 mAh, che secondo il produttore promettono fino a 10 giorni di utilizzo; non manca la ricarica rapida, in grado di offrire l’autonomia di un giorno in 10 minuti.

Prezzo e uscita

OPPO Watch S è disponibile in Italia da oggi nelle colorazioni Silver Gleam e Phantom Black: è possibile acquistarlo su OPPO Store al prezzo consigliato di 199,99 euro, e dalle prossime settimane anche presso altri rivenditori. In occasione del lancio, aggiungendo 1,99 euro si può avere un caricabatterie SUPERVOOC a doppia porta da 33 W (listino da 24,99 euro).