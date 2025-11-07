Anche quest’anno Xiaomi ha adottato un approccio a doppio binario per il suo sistema operativo: HyperOS 3 è infatti in arrivo non solo in una versione basata su Android 16 (riservata ai dispositivi più recenti), ma anche in una basata su Android 15. Il produttore cinese sta testando quest’ultima release su diversi modelli, tra i brand Xiaomi, REDMI e POCO: andiamo a scoprire quali.

HyperOS 3 con Android 15 in test su questi modelli Xiaomi, REDMI e POCO

Nel mese di ottobre Xiaomi è partita con la distribuzione dell’aggiornamento a HyperOS 3 e Android 16, iniziando a livello globale dalla serie Xiaomi 15T. Sono tanti i modelli che stanno accogliendo o che riceveranno l’update, ma non tutti i dispositivi potranno contare su un’ultima release basata su Android 16: diversi prodotti a marchio Xiaomi, REDMI e POCO potranno ottenere HyperOS 3, ma solo con Android 15.

Stando a quanto riportato da XiaomiTime e alle informazioni fornite nei registri dei test della community, HyperOS 3 con Android 15 è in fase di test su tutti questi modelli:

Secondo quanto riferito, dovrebbe essere REDMI Note 13 5G il primo della lista, anche se non abbiamo per ora dettagli sulle tempistiche. L’aggiornamento dovrebbe arrivare successivamente anche su Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, POCO F5 5G, POCO M6 Pro, REDMI Note 12 Turbo e Xiaomi 12T, ma i test non sarebbero ancora partiti.

Per diversi dei modelli citati qui sopra si tratterà probabilmente dell’ultima major release. Alcuni compaiono infatti all’interno della lista dei dispositivi che non riceveranno HyperOS 3.1. In ogni caso, l’aggiornamento basato su Android 15 non includerà la stessa quantità di novità di quello basato su Android 16, sia per quanto riguarda i cambiamenti studiati da Google, sia per quanto concerne l’interfaccia Xiaomi.