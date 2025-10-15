Il team di sviluppatori di Xiaomi continua a lavorare senza sosta all’ottimizzazione di HyperOS 3, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 16.

Dalla Cina è arrivata la notizia del rilascio dell’aggiornamento che porta HyperOS 3 sui primi sei device, al momento soltanto nel Paese asiatico (il rilascio a livello globale secondo i programmi dovrebbe essere avviato all’inizio del prossimo mese).

HyperOS 3 sbarca sui primi 6 telefoni in Cina

Questo è l’elenco degli smartphone per i quali è finalmente disponibile la versione stabile della nuova interfaccia personalizzata di Xiaomi:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

REDMI K80 Pro

REDMI K80 Extreme Edition

Ricordiamo che HyperOS 3 porta con sé diverse interessanti novità e non c’è da stupirsi, pertanto, se siano numerosi gli utenti Xiaomi ad attendere con una certa impazienza questo aggiornamento.

Probabilmente la novità più importante è rappresentata da Xiaomi Super Island, in quanto dovrebbe essere in grado di garantire un’esperienza di utilizzo più piacevole: grazie ad essa, gli utenti visualizzeranno nella parte superiore dello schermo le attività live (un po’ come avviene nella Dynamic Island di Apple), con il supporto fino a tre isole e finestre mobili per migliorare il multitasking.

Tra le altre novità vi sono miglioramenti visivi alla schermata di blocco (che dovrebbe divenire più immersiva e cinematografica), un nuovo set di icone con palette di colori più vivaci, angoli arrotondati e un aspetto più curato, una nuova suite di funzionalità di intelligenza artificiale supportate da Xiaomi HyperAI, il miglioramento della connettività cross-device (in particolare con i dispositivi di Apple) e un’esperienza nel complesso più fluida, il tutto con un consumo energetico ridotto.