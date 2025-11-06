Nelle ultime ore è stato diffuso un aggiornamento per l’app IO che, con la nuova versione 3.18, guadagna una importante novità sia su Android che su iOS.

Installando l’aggiornamento, gli utenti hanno la possibilità di pagare gli avvisi pagoPA sfruttando Klarna come metodo di pagamento, nuova alternativa a tutti i metodi di pagamento disponibili in precedenza.

App IO raggiunge la versione 3.18: gli avvisi pagoPA ora si pagano anche con Klarna

Come anticipato in apertura, l’app IO ha ricevuto il nuovo aggiornamento alla versione 3.18 che è accompagnata da un changelog che è abbastanza eloquente circa la novità portata al debutto:

Ora puoi pagare gli avvisi pagoPA anche con Klarna, oltre agli altri metodi già presenti (Carta di debito o credito, BANCOMAT Pay ®, MyBank, Paga con Postepay, PayPal e Satispay).

Abbiamo risolto problemi tecnici minori per garantirti la migliore esperienza sull’app.

La possibilità di pagare gli avvisi pagoPA anche con Klarna diventa operativa nell’app dei servizi pubblici a circa una settimana dall’accordo tra Klarna, pagoPA e Worldpay che punta a fornire agli utenti la possibilità di dilazionare il pagamento in rate e senza interessi (o con piani di finanziamento più lunghi se l’importo è consistente).

Come pagare un avviso pagoPA con Klarna

La possibilità di usare Klarna come metodo di pagamento per gli avvisi pagoPA è già menzionata sul portale dell’assistenza per l’app IO, dove viene anche spiegato il procedimento per sfruttare il nuovo metodo di pagamento:

Aprire l’avviso pagoPA dal messaggio ricevuto sull’app IO (o accedervi scansionando un codice QR tramite la sezione “Inquadra”). Selezionare Klarna (anche a rate) dalla lista dei metodi di pagamento ed effettuare un tap su “Continua”. Selezionare “Paga”

A questo punto, l’utente verrà reindirizzato al sito di Klarna e dovrà seguire le istruzioni per registrarsi al servizio o accedervi (se già in possesso di un account). Subito dopo, sarà necessario scegliere se pagare in un’unica soluzione o suddividere l’importo su più rate. Una volta confermata l’operazione, l’esito del pagamento verrà mostrato nell’app IO.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare IO, l’app dei servizi pubblici su uno smartphone Android, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite un tap sul badge sottostante) e poi selezionare “Installa” o “Aggiorna”, a seconda che dobbiate scaricarla per la prima volta o che dobbiate procedere con l’aggiornamento.

La stessa app è disponibile anche su iPhone e può essere scaricata tramite l’App Store di Apple: basterà effettuare un tap su questo link per raggiungere la pagina dell’app e poi selezionare “Ottieni” (per scaricarla) o “Aggiorna” (nel caso in cui sia presente un aggiornamento).