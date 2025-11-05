Samsung Galaxy S25 Ultra, l’attuale flagship “tradizionale” di Samsung, continua ad essere protagonista di un’interessantissima promozione sul Samsung Shop Online che consente di acquistarlo a prezzi super scontati rispetto al listino.

Combinando un ribasso, coupon esclusivi e un “trucchetto”, è possibile risparmiare oltre 700 euro sulla versione da 256 GB (e qualcosa del genere anche sulle altre due versioni da 512 GB e 1 TB). Andiamo a scoprire come approfittare di questa promozione, attiva ancora per poche ore.

Galaxy S25 Ultra è irresistibile con la combo di offerte del Samsung Shop Online

Samsung Galaxy S25 Ultra è arrivato sul mercato a fine gennaio di quest’anno con listini importanti ma, al netto di qualche periodo di pausa, è sempre stato protagonista di interessantissime offerte.

A tal proposito, rimangono poche ore per usufrurie di una promo, attiva fino alle 23:59 di oggi (mercoledì 5 novembre 2025), che consente di sfruttare la combinazione di sconti e vari coupon per acquistare lo smartphone su Samsung Shop Online quasi a metà prezzo rispetto al listino che parte da 1.499 euro (versione da 256 GB).

Lo sconto di partenza è di 500 euro sulla versione da 256 GB, di 370 euro sulla versione da 512 GB e di 460 euro sulla versione da 1 TB. A questo si sommano il 20% di sconto con il codice promozionale TUTTOANDROID4U e un ulteriore 5% di sconto se acquistate tramite la Samsung Shop App (che potete scaricare qui). Su tutte le versioni è ancora disponibile il Trade-in per ottenere fino a 499 euro di valutazione dell’usato.

Per fare un po’ di chiarezza, riportiamo i prezzi finali per tutte e tre le versioni dello smartphone sfruttando lo sconto in pagina e il coupon TUTTOANDROID4U (sconto del 20%):

Versione da 256 GB – listino pari a 1.499 euro – in offerta a 999 euro Acquistabile tramite Samsung Shop App a 759,24 euro Acquistabile tramite Samsung Shop Online a 799,20 euro

– listino pari a 1.499 euro – in offerta a 999 euro Versione da 512 GB – listino pari a 1.619 euro – in offerta a 1.249 euro Acquistabile tramite Samsung Shop App a 949,24 euro Acquistabile tramite Samsung Shop Online a 999,20 euro

– listino pari a 1.619 euro – in offerta a 1.249 euro Versione da 1 TB – listino pari a 1.859 euro – in offerta a 1.399 euro Acquistabile tramite Samsung Shop App a 1.063,24 euro Acquistabile tramite Samsung Shop Online a 1.119,20 euro

– listino pari a 1.859 euro – in offerta a 1.399 euro

Inoltre, qualora vogliate comprare anche la custodia ufficiale sappiate si trova in queste ore in offerta su Amazon a soli 9,99€ invece di 34,99€ nelle colorazioni Blu, Rosso e Grigio.

Perché scegliere Samsung Galaxy S25 Ultra?

Samsung Galaxy S25 Ultra non è sicuramente lo smartphone più recente sul mercato ma, nonostante tutto, è uno dei migliori prodotti della sua generazione, nonché un dispositivo che sta migliorando nel tempo, aggiornamento dopo aggiornamento, e che può contare su un supporto software da 7 anni (siamo già da un paio di mesi alla One UI 8).

Lo smartphone ruota attorno allo Snapdragon 8 Elite for Galaxy di Qualcomm, affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 256/512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione con memorie veloci (tipo UFS 4.0), e mette a disposizione degli utenti un comparto connettività super completo.

Dal punto di vista fotocamere, Samsung Galaxy S25 Ultra può contare su un comparto fotografico quadruplo molto versatile, con sensore principale da 200 megapixel, sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo periscopico 5x da 50 megapixel e teleobiettivo “classico” 3x da 10 megapixel.

Frontalmente, abbiamo un display Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici ben definito, con refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz e soprattutto trattamento antiriflesso, una caratteristica molto rara nel settore degli smarpthone (e super apprezzata anche da noi).

L’unica nota un po’ dolente di Samsung Galaxy S25 Ultra, ma solo se lo paragoniamo alla concorrenza, risiede nella batteria: l’unità è da 5.000 mAh, comunque sufficiente a superare agevolmente la giornata d’utilizzo, e abbiamo il supporto alla ricarica cablata a 45 W ma anche alla ricarica wireless e alla ricarica inversa.