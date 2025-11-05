L’aggiornamento ad Android 16 arriva su altri due smartphone Android firmati Samsung e Sony: i due brand sono tra i più attivi in queste settimane per quanto riguarda la distribuzione della più recente major release, e in queste ore la nuova versione arriva su Samsung Galaxy S21 FE e su Sony Xperia 10 VII. Scopriamo insieme le novità.

Novità aggiornamento Android 16 per Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE sta ricevendo in queste ore in Italia l’aggiornamento alla One UI 8 e ad Android 16, andando a completare la distribuzione sulla gamma Galaxy S. Come notato già in passato, il fatto curioso è che lo smartphone abbia accolto un major update in più rispetto ai fratelli maggiori della serie Galaxy S21, pur trattandosi di un componente della serie Fan Edition (e quindi dal prezzo più abbordabile): il motivo è semplicemente temporale, visto che il dispositivo è uscito a qualche mese di distanza dagli altri (e con Android 12, non Android 11).

In rollout ci sono i firmware G990BXXUGIYJ1 e G990B2XXUFIYJ1 (a seconda della versione, SM-G990B o SM-G990B2), che richiedono un download consistente. Nonostante le novità non siano numerose come quelle viste sui modelli più recenti (come la serie Galaxy S25, ad esempio, con novità riguardanti Now Brief e le funzioni Galaxy AI avanzate, ad esempio), troviamo comunque una bella quantità di cambiamenti.

Ci sono infatti perfezionamenti vari all’interfaccia, prestazioni più fluide, maggiori possibilità di personalizzazione (per la schermata di blocco e non solo), nuovi strumenti di produttività, rinnovamenti per le varie app di Samsung (come Samsung Internet Browser, Samsung Notes, Promemoria, Calendario, Meteo, Calcolatrice, Samsung Health e così via) e tanto altro.

Il changelog risulta simile a quello di altri modelli non proprio di primo pelo: troviamo citati Quick Share, DeX, la visualizzazione migliorata a schermo diviso, i controlli rapidi della Fotocamera, l’accesso rapido alle impostazioni delle Galaxy Buds, i sottotitoli in chiamata in tempo reale, le schede Profilo migliorate, la possibilità di ascoltare le chiamate registrate in Rubrica, i miglioramenti ad Area Personale, la maggiore sicurezza per l’account, nuove routine personalizzate e non solo.

Nessun cambiamento per quanto riguarda le patch di sicurezza: Galaxy S21 FE rimane per ora fermo alle correzioni di settembre 2025, ossia le stesse del precedente aggiornamento.

Novità aggiornamento Android 16 per Sony Xperia 10 VII

Dopo essere passato da Sony Xperia 1 VII, Xperia 1 VI e Xperia 10 VI, l’aggiornamento ad Android 16 arriva anche su Sony Xperia 10 VII. Lo smartphone lanciato a settembre sta accogliendo la versione 72.1.A.2.65, che richiede un download intorno a 1 GB.

Le novità sono ovviamente parecchie, anche se non particolarmente vistose. Troviamo un menu impostazioni riorganizzato con voci rinominate e sezioni inedite, tra cui Modalità: questa permette di creare profili come “Non disturbare” o “Guida” per regolare il comportamento di schermo, notifiche e altro, e di creare modalità personalizzate per diverse routine. In più, sono state integrate novità nelle impostazioni del display, dove ora è possibile selezionare la nuova modalità “Consigliata” che ottimizza automaticamente le immagini in base al contenuto e all’utilizzo.

All’interno delle impostazioni, la funzione di scelta rapida Side Sense è stata spostata: include anche utili indicazioni per l’uso dello schermo diviso e delle finestre pop-up. Pure il menu della schermata di blocco è stato aggiornato con un accesso più semplice dalla schermata Home e qualche opzione rinominata. La funzione Screen Mirroring è stata integrata nella funzione Cast all’interno dei Quick Settings, semplificando il mirroring del display dello smartphone su una TV compatibile con Wi-Fi Direct. Infine, ora è possibile controllare lo stato della batteria passando dalle impostazioni di sistema.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE e Sony Xperia 10 VII

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 16 su Samsung Galaxy S21 FE e su Sony Xperia 10 VII potete passare dalle impostazioni di sistema. Il percorso da fare è il seguente:

su Galaxy S21 FE: “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“;

su Xperia 10 VII: “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“

In caso di esito negativo non vi resta che attendere qualche ora per poi riprovare.