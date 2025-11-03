Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Traduttore.

Il popolare servizio di traduzione dell’azienda statunitense si va ad arricchire di un selettore di modelli, offrendo così agli utenti la possibilità di scegliere tra le due opzioni “Veloce” e “Avanzata”.

Una nuova funzione IA per Google Traduttore

In particolare, il nuovo selettore di modelli appare proprio sotto il logo di Google Traduttore nella parte superiore dell’applicazione e Avanzata è l’opzione predefinita (che compare per prima).

Se si tocca il contenitore a forma di pillola, si apre un nuovo foglio inferiore che consente agli utenti di scegliere il modello di traduzione del testo tra due opzioni:

Avanzata , che offre elevata precisione per traduzioni complesse

Veloce , che si rivela quella ideale per traduzioni rapide

Al momento non è chiaro se si tratterà di una funzionalità gratuita o a pagamento, in quanto non vi sono dettagli nell’interfaccia che suggeriscano tale seconda opzione (magari potrebbe essere collegata a Google AI Pro come altri selettori di modelli).

Allo stato attuale questa novità è stata riscontrata nell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS mentre su Android non è stata ancora implementata (ma probabilmente lo sarà a breve).

Ricordiamo che nei mesi scorsi il colosso di Mountain View ha attribuito ai modelli di Gemini in Google Traduttore il merito di aver reso possibili enormi progressi nella qualità della traduzione e nelle capacità di sintesi vocale e il nuovo selettore di modelli conferma che l’azienda intende proseguire sul potenziamento dell’integrazione tra queste due soluzioni.