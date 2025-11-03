Google ha messo a punto un nuovo aggiornamento per Google Suoni, l’app che governa le suonerie di sistema degli smartphone Pixel.

Pur non cambiando la versione dell’app rispetto al precedente aggiornamento, la nuova versione va ad apportare cambiamenti significativi all’interfaccia utente e introduce nuove suonerie.

Google Suoni si aggiorna con tante novità

Sono passati poco più di due mesi dal rilascio della versione 3.3 di Google Suoni, versione molto importante perché ha portato con sé una nuova interfaccia utente in salsa Material 3 Expressive.

Il team di sviluppo ha avviato il rollout (graduale) di un nuovo aggiornamento per l’app che rimane alla versione 3.3: cambia però il numero della build che, dalla precedente 767017003, passa alla nuova 825845788.

Con questa nuova build assistiamo a ulteriori cambiamenti all’interfaccia utente: tutte le raccolte di suoni, finora presentate con icone dal colore gradiente, presentano ora icone arricchite con motivi geometrici che ricalcano i colori dinamici impostati sul dispositivo.

Oltre a questo cambio di rotta nell’interfaccia utente, il team di sviluppo ha aggiunto anche nuove suonerie per sveglie, notifiche e chiamate che seguono lo stesso tema: suoni della natura dell’isola settentrionale giapponese di Hokkaido.

I nuovi suoni (18 in tutto) sono stati aggiunti nella raccolta Suoni della natura. Dal seguente elenco potrete anche ascoltare il suono (via Android Authority):

La versione 3.3 (825845788) dell’app Google Suoni è attualmente in fase di rollout graduale per tutti gli utenti Pixel; specie considerando che online si trovano i file APK nella sola lingua inglese, potrebbero volerci settimane prima che raggiunga tutti gli utenti.

Come aggiornare l’app sugli smartphone Pixel

L’app Google Suoni è pre-installata sugli smartphone della gamma Pixel (gli unici con cui è compatibile) e può essere aggiornata attraverso il Google Play Store: per farlo, è sufficiente effettuare un tap sul badge sottostante e, nel caso in cui fosse disponibile un aggiornamento, selezionare “Aggiorna”.