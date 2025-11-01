Il momento giusto per acquistare uno dei migliori smartwatch Wear OS è finalmente arrivato, e lo fa con un’offerta a dir poco esplosiva. OnePlus Watch 3, l’evoluzione di un dispositivo che ha già ridefinito il concetto di autonomia nel mondo Android, crolla a un prezzo mai visto prima in occasione del Mega Choice Day di AliExpress. Grazie a una combinazione di sconto, coupon e pagamento con PayPal, è possibile portarselo a casa a una frazione del suo valore di listino. Si tratta di un’opportunità quasi irripetibile per chi cerca prestazioni, design premium e, soprattutto, una batteria che non costringa a ricariche quotidiane. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un top di gamma e i passaggi per ottenerlo a questo prezzo incredibile.

OnePlus Watch 3: autonomia record e prestazioni al top

Il vero punto di forza di OnePlus Watch 3 risiede nella sua geniale architettura Dual-Engine, una soluzione tecnica che lo pone un gradino sopra a quasi tutta la concorrenza Wear OS. All’interno della scocca convivono due processori: il potente Snapdragon W5 per le operazioni complesse e le app, e il chip a bassissimo consumo BES2800BP che gestisce in background il 90% delle attività quotidiane su un sistema operativo RTOS. Il passaggio tra i due è istantaneo e impercettibile, garantendo una fluidità impeccabile ma con un impatto minimo sulla batteria.

Questa architettura, unita a una batteria ad alta densità da 631 mAh con anodo al silicio-carbonio, si traduce in un’autonomia rivoluzionaria: si raggiungono tranquillamente i 4-5 giorni di utilizzo intenso, con always-on display attivo, monitoraggio della salute continuo e notifiche. Un risultato impensabile per la maggior parte degli smartwatch con Wear OS 5. Il comparto tecnico è completato da un display LTPO AMOLED da 1,5 pollici con luminosità di picco di 2200 nits, protetto da un resistente vetro in cristallo di zaffiro. La qualità costruttiva è di livello premium, con una cassa in acciaio inossidabile e una corona girevole in titanio. La dotazione include:

Processori : Snapdragon W5 + BES2800BP

: Snapdragon W5 + BES2800BP Memoria : 32 GB di spazio di archiviazione

: 32 GB di spazio di archiviazione Display : 1,5″ LTPO AMOLED (466×466 pixel), vetro zaffiro

: 1,5″ LTPO AMOLED (466×466 pixel), vetro zaffiro Batteria : 631 mAh, fino a 6 giorni di autonomia

: 631 mAh, fino a 6 giorni di autonomia Connettività : GPS a doppia frequenza, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.2

: GPS a doppia frequenza, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 Certificazioni : IP68, 5 ATM, MIL-STD-810H

: IP68, 5 ATM, MIL-STD-810H Sistema Operativo: Wear OS 5

Un prezzo bomba su AliExpress con coupon

L’offerta attualmente disponibile su AliExpress in occasione del Mega Choice Day è una delle più aggressive viste finora per questo dispositivo. Il prezzo di listino ufficiale del OnePlus Watch 3 è di 349,99€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a un prezzo finale nettamente inferiore.

L’offerta si articola in più passaggi, ma il risultato è un risparmio eccezionale. Il prezzo scende a soli 137,09€, con uno sconto effettivo del 60% sul listino. Per ottenere questo prezzo finale, è fondamentale seguire due passaggi durante l’acquisto:

Inserire il codice coupon TUTTOA20 nell’apposito campo prima di procedere al pagamento. Selezionare PayPal come metodo di pagamento per applicare un ulteriore sconto automatico.

Si tratta di un’offerta a tempo limitato, legata alla durata dell’evento promozionale di AliExpress e soggetta all’esaurimento delle scorte disponibili. Il risparmio complessivo ammonta a oltre 210€, rendendo questo smartwatch un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi il meglio della tecnologia indossabile Android a un prezzo da fascia media.

