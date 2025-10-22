Samsung Galaxy Z Fold7 ha fatto parlare di sé per il suo design rivoluzionario e il suo prezzo di listino, ma oggi la conversazione cambia drasticamente. Il pieghevole di punta, nella sua versione da 256 GB, crolla al suo minimo storico assoluto su eBay: un’opportunità quasi irripetibile per chi desiderava un dispositivo 2-in-1 senza compromessi. Parliamo di uno sconto netto che supera i 1000 €, portando un flagship da oltre 2000 € a un prezzo da top di gamma tradizionale. Questa promozione trasforma un prodotto di nicchia in un vero e proprio affare. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono Samsung Galaxy Z Fold 7 un dispositivo unico e i dettagli di questa imperdibile offerta.

Samsung Galaxy Z Fold7: ingegneria pieghevole e potenza senza compromessi

Samsung Galaxy Z Fold7 rappresenta un punto di svolta nel settore dei dispositivi pieghevoli, superando molti dei compromessi delle generazioni precedenti. Il merito è di un lavoro di ingegnerizzazione eccezionale, che ha permesso di ridurre lo spessore a soli 8,9 mm da chiuso e il peso a 215 grammi, rendendolo paragonabile, se non più comodo, a molti smartphone tradizionali. Lo schermo esterno adotta un formato 21:9 più naturale, mentre una volta aperto si rivela un magnifico display Dynamic AMOLED da 8 pollici con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco di 2600 nits, perfetto per il multitasking e la fruizione di contenuti multimediali.

Sotto la scocca batte il cuore pulsante dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy “Elite”, un processore che non accetta compromessi, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5 e memorie UFS 4.0 ultra-veloci. Questa combinazione garantisce una fluidità impeccabile in ogni operazione. Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da 200 MP, lo stesso del Galaxy S25 Ultra, capace di scattare foto di altissima qualità. A completare il quadro ci sono una connettività completa con Wi-Fi 7 e il supporto a Samsung DeX. Uno dei vantaggi più significativi è la promessa di 7 anni di aggiornamenti software, che porta la longevità del dispositivo fino al 2032.

Le specifiche chiave includono:

Display Esterno : 6,5″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

: 6,5″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz Display Interno : 8″ Dynamic AMOLED 2X pieghevole, 120 Hz, 2600 nits

: 8″ Dynamic AMOLED 2X pieghevole, 120 Hz, 2600 nits Processore : Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy “Elite”

: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy “Elite” RAM e Storage : 12 GB RAM + 256 GB UFS 4.0

: 12 GB RAM + 256 GB UFS 4.0 Fotocamera Principale : 200 MP con sensore ISOCELL HP2

: 200 MP con sensore ISOCELL HP2 Batteria : 4400 mAh con ricarica a 25W

: 4400 mAh con ricarica a 25W Certificazione : IP48 per la resistenza all’acqua

: IP48 per la resistenza all’acqua Supporto Software: 7 anni di aggiornamenti garantiti

L’offerta al minimo storico su eBay

Questa promozione rappresenta la migliore occasione mai vista per acquistare il pieghevole di punta di Samsung. Il prezzo di listino ufficiale del Samsung Galaxy Z Fold 7 nella configurazione da 12/256 GB è fissato a 2.199 €. Grazie a questa offerta lampo su eBay, è possibile acquistarlo a un prezzo senza precedenti.

Il dispositivo è disponibile, nella colorazione JetBlack, al prezzo eccezionale di 1.189 €. Si tratta di un risparmio netto di ben 1.010 €, che corrisponde a uno sconto del 46% sul prezzo originale. L’offerta è proposta da un venditore con un altissimo feedback positivo, garanzia di affidabilità per l’acquisto. Considerata l’entità dello sconto, è molto probabile che le scorte siano limitate e destinate a esaurirsi rapidamente. Per chiunque stesse aspettando il momento giusto per entrare nel mondo dei pieghevoli, questa è un’opportunità da cogliere al volo.

