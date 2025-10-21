Il momento giusto per acquistare un top di gamma senza svuotare il portafoglio è finalmente arrivato. Samsung Galaxy S24 Plus, uno dei dispositivi di punta del 2024, crolla di prezzo e raggiunge una cifra mai vista prima, diventando un’opportunità quasi irripetibile. Grazie a una promozione con coupon su AliExpress, il prezzo scende a soli 468,17€, un vero e proprio minimo storico per un dispositivo che offre prestazioni da primo della classe, un display eccezionale e il supporto software più longevo del mondo Android. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo e tutti i dettagli dell’offerta.

Samsung Galaxy S24 Plus: un concentrato di potenza e intelligenza artificiale

Samsung Galaxy S24 Plus si posiziona come il perfetto equilibrio nella gamma S24, offrendo un’esperienza premium senza raggiungere le dimensioni del modello Ultra. Il suo punto di forza più evidente è lo splendido display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento adattiva LTPO fino a 120 Hz. Con una luminosità di picco di 2600 nits, garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole e una resa cromatica naturale e accurata, ideale per la fruizione di contenuti multimediali.

Sotto la scocca, il processore Samsung Exynos 2400, affiancato da ben 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria UFS 4.0, assicura prestazioni fluide e reattive in ogni contesto, dalla navigazione quotidiana al gaming. La vera rivoluzione, però, è sul fronte software. Con la Galaxy AI, Samsung ha integrato funzionalità intelligenti come Cerchia e cerca per ricerche contestuali istantanee, la traduzione live durante le chiamate e potenti strumenti di editing fotografico. A questo si aggiunge la promessa di ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza, un record nel mondo Android che garantisce una longevità senza precedenti.

Il comparto fotografico è affidabile e versatile, con un sensore principale da 50 MP stabilizzato otticamente, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP, anch’esso stabilizzato. La qualità degli scatti è eccellente in quasi ogni condizione di luce. A completare il quadro ci sono una robusta batteria da 4900 mAh, la certificazione di impermeabilità IP68 e un design elegante con frame in Armor Aluminum 2.

L’offerta da non perdere su AliExpress

Questa incredibile promozione rende Samsung Galaxy S24 Plus accessibile a un prezzo da medio di gamma. L’offerta è disponibile su AliExpress per la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione.

Per ottenere lo sconto massimo, è sufficiente inserire il codice ITBS40 in fase di checkout. Il prezzo finale si attesterà così a soli 466,65€.

È importante sottolineare che l’offerta è soggetta a disponibilità limitata, sia per quanto riguarda le scorte del prodotto sia per la validità del coupon. Consigliamo quindi agli interessati di procedere rapidamente per non lasciarsi sfuggire questa eccezionale opportunità di acquistare un vero top di gamma a un prezzo imbattibile.

