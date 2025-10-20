Trovare uno smartphone top di gamma con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria sotto la soglia psicologica dei 1000€ è un’impresa. Se poi il dispositivo in questione è il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra, l’offerta diventa davvero imperdibile. Eppure, è esattamente ciò che sta accadendo oggi: il flagship coreano, con un prezzo di listino di 1619€, crolla al suo minimo storico su eBay, rappresentando un’opportunità eccezionale per chi cerca il massimo senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un best buy a questo prezzo e tutti i particolari dell’offerta.

Samsung Galaxy S25 Ultra: potenza, AI e un display senza rivali

Samsung Galaxy S25 Ultra si conferma come il punto di riferimento del mercato Android, perfezionando una formula già vincente. Il cuore del dispositivo è il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una versione customizzata che garantisce prestazioni al vertice e un’efficienza energetica ottimizzata. Ad affiancarlo, nella versione in offerta, troviamo ben 12 GB di RAM LPDDR5X e un velocissimo storage da 512 GB di tipo UFS 4.0, una combinazione che assicura una fluidità impeccabile in ogni contesto, dal multitasking più spinto al gaming.

Il display è uno dei fiori all’occhiello: un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ (3120 x 1440 pixel) e frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz. La luminosità di picco di 2600 nit e il trattamento antiriflesso con vetro Gorilla Glass Armor 2 offrono una visibilità superba anche sotto la luce diretta del sole. Il comparto fotografico è estremamente versatile e completo, progettato per eccellere in ogni condizione di luce. La configurazione include:

Sensore principale da 200 MP con OIS

con OIS Ultra-grandangolare da 50 MP

Teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 5x

con zoom ottico 5x Teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x

L’esperienza software è arricchita da One UI 8 basata su Android 16 (da poco supportati poiché il dispositivo arriva con One UI 7 e Android 15), con la promessa di 7 anni di aggiornamenti, un supporto software senza rivali. L’integrazione di Galaxy AI e Gemini di Google porta l’intelligenza artificiale a un nuovo livello, offrendo funzioni avanzate di traduzione, trascrizione e assistenza contestuale. A completare il quadro ci sono una batteria da 5000 mAh con ricarica a 45W, un telaio in titanio di grado aerospaziale e l’immancabile S Pen integrata.

L’offerta da non perdere su eBay

L’offerta riguarda il Samsung Galaxy S25 Ultra 5G nella configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, nella colorazione Black. Il prezzo di listino per questa variante è di 1619€, ma grazie a questa incredibile promozione su eBay è possibile acquistarlo a soli 919€. Si tratta di un risparmio netto di 700€, corrispondente a uno sconto di oltre il 43%, che posiziona questo top di gamma a un prezzo da medio di gamma premium. Un’occasione del genere rappresenta il minimo storico assoluto per questo dispositivo e, come spesso accade con sconti così importanti, le scorte potrebbero essere estremamente limitate.

