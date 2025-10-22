HONOR ha lanciato i giorni scorsi i suoi nuovi flagship, ossia HONOR Magic8 e Magic8 Pro, e per l’occasione ha annunciato MagicOS 10, il nuovo sistema operativo basato su Android 16. Naturalmente, quest’ultimo sarà reso disponibile tramite aggiornamento su tanti altri smartphone e tablet HONOR: scopriamo insieme la lista dei modelli compatibili con l’update a MagicOS 10 e le tempistiche diffuse dal produttore.
Quali modelli riceveranno MagicOS 10 e quando: lista dispositivi e tempistiche
MagicOS 10 ha fatto il suo esordio sulla serie HONOR Magic8, portando con sé tante funzionalità di intelligenza artificiale: tra queste spicca l’agente YOYO, che si configura come assistente per lo shopping, compagno durante i pasti, guida nei viaggi, consulente per la salute e supporto nel lavoro, con una versatilità che si manifesta attraverso la capacità di operare in oltre 3.000 scenari differenti, sfruttando otto tecnologie AI all’avanguardia.
La nuova release basata su Android 16 arriverà tramite aggiornamento software su tanti altri modelli, tra smartphone e tablet. HONOR ha diffuso la lista dei modelli che accoglieranno l’update nelle prossime settimane e mesi, fornendo anche le tempistiche generali. Naturalmente le date sono solo indicative, e potrebbero differire leggermente a livello globale.
Ottobre 2025
- HONOR Magic7 Pro (aggiornamento già in distribuzione)
- HONOR Magic7
- HONOR Magic7 RSR Porsche Design
- HONOR Magic V5
- HONOR Magic6 Pro
- HONOR Magic6
- HONOR Magic6 Ultimate e RSR Porsche Design
- HONOR GT Pro
- HONOR 400 Pro
- HONOR 400
- HONOR MagicPad 3
Novembre 2025
- HONOR Magic V3
- HONOR Magic Vs 3
- HONOR Magic5 Ultimate
- HONOR Magic5 Pro
- HONOR Magic5
- HONOR Pad GT 2 Pro
Dicembre 2025
- HONOR Magic V2
- HONOR Magic V2 Ultimate e RSR Porsche Design
- HONOR MagicPad 2
- HONOR Pad GT Pro
- HONOR Pad GT
- HONOR Pad V9
Primo trimestre 2026
- HONOR Magic V Flip2
- HONOR Magic V Flip
- HONOR Magic Vs 2
- HONOR Magic Vs Ultimate
- HONOR Magic Vs
- HONOR 300 Ultra
- HONOR 300 Pro
- HONOR 300
- HONOR GT
- HONOR 200 Pro
- HONOR 200
- HONOR 100 Pro
- HONOR 100
- HONOR 90 GT
- HONOR Power
- HONOR X70
- HONOR X70i
- HONOR X60 GT
- HONOR Pad 10
- HONOR Pad X9 Pro
- HONOR Pad X9
Questi dunque gli smartphone e i tablet HONOR che riceveranno MagicOS 10 tramite aggiornamento, e relative tempistiche. Il dispositivo invierà una notifica al rilevamento di un nuovo update, ma potete anche controllare manualmente passando dalle impostazioni di sistema: più precisamente, il percorso da seguire è “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software” ed eventualmente “Scarica e installa“.