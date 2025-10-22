HONOR ha lanciato i giorni scorsi i suoi nuovi flagship, ossia HONOR Magic8 e Magic8 Pro, e per l’occasione ha annunciato MagicOS 10, il nuovo sistema operativo basato su Android 16. Naturalmente, quest’ultimo sarà reso disponibile tramite aggiornamento su tanti altri smartphone e tablet HONOR: scopriamo insieme la lista dei modelli compatibili con l’update a MagicOS 10 e le tempistiche diffuse dal produttore.

Quali modelli riceveranno MagicOS 10 e quando: lista dispositivi e tempistiche

MagicOS 10 ha fatto il suo esordio sulla serie HONOR Magic8, portando con sé tante funzionalità di intelligenza artificiale: tra queste spicca l’agente YOYO, che si configura come assistente per lo shopping, compagno durante i pasti, guida nei viaggi, consulente per la salute e supporto nel lavoro, con una versatilità che si manifesta attraverso la capacità di operare in oltre 3.000 scenari differenti, sfruttando otto tecnologie AI all’avanguardia.

La nuova release basata su Android 16 arriverà tramite aggiornamento software su tanti altri modelli, tra smartphone e tablet. HONOR ha diffuso la lista dei modelli che accoglieranno l’update nelle prossime settimane e mesi, fornendo anche le tempistiche generali. Naturalmente le date sono solo indicative, e potrebbero differire leggermente a livello globale.

Ottobre 2025

Novembre 2025

HONOR Magic V3

HONOR Magic Vs 3

HONOR Magic5 Ultimate

HONOR Magic5 Pro

HONOR Magic5

HONOR Pad GT 2 Pro

Dicembre 2025

HONOR Magic V2

HONOR Magic V2 Ultimate e RSR Porsche Design

HONOR MagicPad 2

HONOR Pad GT Pro

HONOR Pad GT

HONOR Pad V9

Primo trimestre 2026

Questi dunque gli smartphone e i tablet HONOR che riceveranno MagicOS 10 tramite aggiornamento, e relative tempistiche. Il dispositivo invierà una notifica al rilevamento di un nuovo update, ma potete anche controllare manualmente passando dalle impostazioni di sistema: più precisamente, il percorso da seguire è “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software” ed eventualmente “Scarica e installa“.