HONOR presenta in Cina i due suoi nuovi smartphone più attesi: si tratta di HONOR Magic8 e HONOR Magic8 Pro, che sono stati svelati durante l’evento di oggi, in compagnia di altre novità. Dopo settimane di anticipazioni e indiscrezioni, è finalmente arrivato il momento di scoprire tutti i dettagli ufficiali della serie Magic8: siete pronti?

HONOR Magic8 e Magic8 Pro sono ufficiali in Cina: ecco specifiche e funzionalità

HONOR svela in Cina i suoi nuovi smartphone di punta, già in parte anticipati dai rumor e dalle indiscrezioni delle scorse settimane. I due nuovi modelli compongono la serie HONOR Magic8 e secondo le parole del produttore sono i primi smartphone dotati di “intelligenza artificiale in grado di evolversi autonomamente“. La serie si basa su tre pilastri fondamentali, che riguardano prestazioni hardware, interazione col sistema ed ecosistema.

Il migliorato assistente YOYO può vantare su capacità IA ancora più avanzate: può gestire attività quotidiane (“Trova tutti i miei screenshot ed elimina quelli sfocati“), gestire incarichi più complessi (“Riepiloga le spese di lavoro di questa settimana e inviale via email al mio responsabile“) e può completare automaticamente una serie di operazioni, liberando gli utenti da azioni manuali e ripetitive. Gli smartphone dispongono di un apposito pulsante dedicato all’IA (comunque personalizzabile per altri compiti) e possono contare su consistenti passi avanti a livello fotografico, anche grazie all’intelligenza artificiale.

Gli smartphone hanno diversi punti in comune, tra cui il cuore, costituito dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, parte del comparto fotografico e non solo. Ad affiancare il chipset di punta di Qualcomm troviamo 12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna, a seconda delle configurazioni (quattro per ciascun modello). Non ci sono variazioni nemmeno a livello di connettività, tra 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC e porta USB Type-C, e lato certificazioni (IP68, IP69 e IP69K).

I primi cambiamenti si notano nel display: in entrambi i casi abbiamo un pannello OLED LTPO a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco fino a 6000 nit, ma cambia la diagonale; Magic8 è più compatto con i suoi 6,58 pollici, mentre Magic8 Pro arriva a 6,71 pollici.

Entrambi gli smartphone dispongono di una tripla fotocamera posteriore con funzionalità AIMAGE, ma l’unico sensore in comune è quello ultra-grandangolare (da 50 MP, con 122° di FoV e ideale per le macro fino a 2,5 cm). HONOR Magic8 Pro propone un sensore principale da 50 MP e da 1/1,3″, con pixel da 2.4μm e apertura f/1.6, affiancato a un teleobiettivo da 200 MP con sensore da 1/1.4″ e zoom ottico 3,7x. HONOR Magic8 arriva sempre a 50 MP, ma con un sensore da 1/1,56″ con pixel da 2.0μm, al fianco di un teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3x. Ci sono differenze pure nella parte anteriore, come si può notare dando un’occhiata agli schermi: solo il modello Pro può infatti contare sul sensore per lo sblocco 3D, a cui viene fatto spazio attraverso un foro più ampio, di forma ovale.

Tutti e due gli smartphone offrono una batteria enorme, ma il modello Pro si spinge più su: per Magic8 ci sono 7000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 90 W e alla ricarica wireless da 80 W, mentre per Magic8 Pro ci sono addirittura 7200 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W e alla ricarica wireless da 80 W.

Specifiche tecniche di HONOR Magic8: display OLED LTPO da 6,58 pollici a risoluzione Full-HD+ (2760 x 1256) con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 6000 nit di picco

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa-core con GPU Adreno 840

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (1/1,56″, f/1.9, OIS, 2.0μm), sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0, 122° FoV, macro) e teleobiettivo da 64 MP (zoom ottico 3x, OIS, f/2.5)

fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.0, 90° FoV)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, porta USB-C

certificazioni IP68, IP69 e IP69K contro acqua e polvere

batteria da 7000 mAh con ricarica rapida Super Fast Charging da 90 W e ricarica wireless da 80 W

sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10.0

dimensioni e peso: 157,12 x 74,03 x 7,95 mm, 205 g

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche di HONOR Magic8 Pro: display OLED LTPO da 6,71 pollici a risoluzione Full-HD+ (2808 x 1256) con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 6000 nit di picco

a risoluzione Full-HD+ (2808 x 1256) con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 6000 nit di picco SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 octa-core con GPU Adreno 840

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP ( 1/1,3″ , f/1.6, OIS, 2.4μm), sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0, 122° FoV, macro) e teleobiettivo da 200 MP (zoom ottico 3,7x, 1/1.4″, OIS, f/2.6)

, f/1.6, OIS, 2.4μm), sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.0, 122° FoV, macro) e (zoom ottico 3,7x, 1/1.4″, OIS, f/2.6) fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.0, 90° FoV) e sensore 3D

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, porta USB-C

certificazioni IP68, IP69 e IP69K contro acqua e polvere

batteria da 7200 mAh con ricarica rapida Super Fast Charging da 120 W e ricarica wireless da 80 W

con ricarica rapida Super Fast Charging da e ricarica wireless da 80 W sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10.0

dimensioni e peso: 161,15 x 75 x 8,32 mm, 219 g

Previous Next Fullscreen

La serie HONOR Magic8 arriva sul mercato con Android 16 e MagicOS 10.0: oltre alle funzionalità IA già citate più su, il produttore mette a disposizione una funzione AI per la protezione degli occhi, funzionalità di collaborazione per il collegamento ai dispositivi Apple, funzioni per bloccare le chiamate indesiderate e identificare face-swap e tentativi di scam e non solo. Maggiori dettagli a livello software arriveranno con la presentazione della serie dedicata al mercato globale.

Segui HONOR Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prezzi e uscita della serie HONOR Magic8

La serie HONOR Magic8 è disponibile da subito in preordine in Cina, in quattro colorazioni e quattro configurazioni per ciascun modello. Questi i prezzi consigliati nel Paese:

HONOR Magic8 : 12-256 GB a 4499 yuan (circa 541 euro al cambio attuale) 12-512 GB a 4799 yuan (circa 578 euro al cambio attuale) 16-512 GB a 4999 yuan (circa 602 euro al cambio attuale) 16 GB – 1 TB a 5499 yuan (circa 662 euro al cambio attuale)

: HONOR Magic8 Pro : 12-256 GB a 5699 yuan (circa 686 euro al cambio attuale) 12-512 GB a 5999 yuan (circa 722 euro al cambio attuale) 16-512 GB a 6199 yuan (circa 746 euro al cambio attuale) 16 GB – 1 TB a 6699 yuan (circa 807 euro al cambio attuale)

:

Naturalmente gli eventuali prezzi italiani subirebbero importanti rincari rispetto a quelli indicati qui sopra. Per il momento non abbiamo dettagli riguardanti la data di presentazione delle versioni globali, e non sappiamo se da noi arriverà solo HONOR Magic8 Pro (come capitato lo scorso anno con Magic7 Pro) o meno. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.