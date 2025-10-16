HONOR ha presentato ufficialmente MagicOS 10, il suo nuovo sistema operativo basato sull’intelligenza artificiale auto-evolutiva, lanciato in Cina insieme alla serie Magic8.

A ben guardare le sue caratteristiche, la nuova piattaforma è un salto significativo nell’evoluzione degli smartphone: trasforma infatti i dispositivi HONOR in partner intelligenti capaci di offrire assistenza in tempo reale, connettività tra diversi device e un’esperienza utente personalizzata che si adatta continuamente alle esigenze individuali.

Una piattaforma AI che si evolve autonomamente

Ad essere il vero protagonista di MagicOS 10 è YOYO, un agente di intelligenza artificiale che la società asiatica ha progettato per essere un compagno versatile in ogni aspetto della vita quotidiana.

YOYO si configura infatti come assistente per lo shopping, compagno durante i pasti, guida nei viaggi, consulente per la salute e supporto nel lavoro. Ma non solo: la sua grande versatilità si manifesta infatti attraverso la capacità di operare in oltre 3.000 scenari differenti, sfruttando otto tecnologie AI all’avanguardia che lavorano in sinergia per offrire un’esperienza fluida e naturale.

Naturalmente, per interagire con YOYO l’azienda ha ben pensato di riprogettare in modo completo l’interfaccia utente, che ora si mostra con un’estetica trasparente e giovanile, pensata per una generazione di utenti che cerca modernità e freschezza nel design.

Due sono le componenti principali che caratterizzano il sistema: YOYO Vision, che fornisce capacità visive avanzate basate sull’intelligenza artificiale, e YOYO Execution, che è invece il responsabile della gestione intelligente delle operazioni attraverso un motore AI dedicato.

L’interazione con queste funzionalità è resa immediata grazie al pulsante AI, che con una semplice pressione prolungata attiva YOYO Vision, abilita le videochiamate e consente l’interazione con le applicazioni intelligenti presenti sul dispositivo.

Un duro lavoro che darà i suoi frutti

A sua volta, alla base di YOYO si trova HONOR Magic Big Model 3.0, un sistema che integra le capacità di elaborazione end-to-end nel cloud per assicurare una comprensione multimodale, la pianificazione dei task e il richiamo di tutti gli strumenti necessari.

Anche l’architettura MCP è un altro elemento distintivo di MagicOS 10: collega infatti oltre l’80% degli scenari di sistema ad alta frequenza a più di 4.000 MCP ecologici e agenti intelligenti. Si viene così a creare una rete interconnessa che permette l’esecuzione automatica di oltre 3.000 attività diverse, rendendo l’esperienza d’uso ancora più continua, fluida e proattiva.

Gli utenti di HONOR possono infatti beneficiare di un’intelligenza sempre presente al proprio fianco, che anticipa le loro esigenze e risponde in modo proattivo senza la necessità di input costanti.

Altra caratteristica di rilievo di MagicOS 10 è il piano che garantisce aggiornamenti OTA continui permettendo al feedback degli utenti di plasmare l’evoluzione del sistema. L’obiettivo è dunque quello di creare un’esperienza dinamica anche dopo l’uscita del dispositivo dalla fabbrica, generando un sistema che può migliorare costantemente in base alle necessità reali degli utilizzatori.

Ricordiamo infine che MagicOS 10 supporta l’interazione fluida non solo tra dispositivi HONOR, ma anche con prodotti Apple e altri brand, creando una rete di device più aperta. La funzione Tap-to-Transfer permette infatti la condivisione istantanea di immagini, file, contatti e calendari tra dispositivi HONOR, iPhone e Mac, semplicemente avvicinandoli.

Tra le altre funzionalità intelligenti rileviamo AI Screenshot, che riconosce il contenuto catturato e raccomanda azioni pertinenti, trasformando un semplice screenshot in un punto di partenza per azioni intelligenti. C’è anche AI Call Anti-Fraud, che rileva tentativi di impersonificazione, sintesi vocale e chiamate truffaldine, offrendo una protezione proattiva contro le frodi telefoniche sempre più sofisticate.

Disponibilità e programma di rilascio

HONOR ha pianificato un rilascio scaglionato per smartphone, pieghevoli e tablet da ottobre 2025 al primo trimestre del 2026, partendo dalla Cina con un successivo lancio globale.

Il piano di distribuzione garantisce che la maggior parte dei dispositivi HONOR degli ultimi anni riceverà l’aggiornamento, dimostrando l’impegno dell’azienda nel supportare a lungo termine i propri prodotti.