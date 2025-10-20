Meno di 200 euro per un tablet Android che può diventare praticamente un notebook: questo grazie all’offerta a disposizione su Amazon per TABWEE T60 Pro, dispositivo dotato di Android 15 e completo di tastiera, mouse, pennino e tutto ciò che serve. Vediamo come approfittarne subito.

Offerta con coupon per TABWEE T60 Pro su Amazon: può diventare come un notebook

Se state cercando un nuovo tablet Android che possa essere utilizzato in modo simile a un notebook, potete considerare TABWEE T60 Pro, soprattutto in questi giorni di sconto. Il device mette a disposizione un ampio schermo IPS da 13,4 pollici a risoluzione Full-HD+ (1920 x 1200), con refresh rate a 120 Hz, 16,7 milioni di colori e un rapporto schermo-corpo del 92,3%; non manca la certificazione Widevine L1 per la riproduzione di contenuti HD e HDR su piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime Video, così come la certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu.

Il cuore è costituito dal SoC Unisoc T7280, affiancato da 8 GB di RAM (fino a 24 GB tramite memoria virtuale) e da 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB), con la promessa di un multitasking senza lag e prestazioni ideali pure per il gaming. Presenti connettività Wi-Fi (anche a 5 GHz), Bluetooth e GPS.

A livello di batteria troviamo 10.000 mAh, che garantiscono un’intera giornata di autonomia sia per il lavoro sia per l’intrattenimento: una volta esaurita, entra in gioco la ricarica rapida cablata da 18 W (c’è anche la ricarica inversa per caricare altri dispositivi). Il tablet include doppie fotocamere posteriori (16 MP e 8 MP) e altoparlanti stereo. Offre uno spessore di 7,9 mm e pesa meno di 750 grammi, risultando l’ideale anche per la portabilità.

TABWEE T60 Pro arriva in una confezione molto ricca: oltre al tablet, sono inclusi una tastiera Bluetooth, un mouse, una cover protettiva, la penna stylus, il caricabatterie e naturalmente il cavo per la ricarica e il trasferimento dati. Tutto pronto per trasformare il dispositivo in un notebook con Android 15 e le funzionalità IA di Gemini.

TABWEE T60 Pro è disponibile su Amazon in super offerta completo di tutto questo: non dovete fare altro che mettere la spunta al coupon da 50 euro (valido fino al 26 ottobre 2025) proposto sul sito e sfruttare gli extra sconti al check-out per acquistare il tablet a 197,99 euro, con spedizione inclusa.

Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso.

