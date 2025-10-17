Un’occasione davvero imperdibile si profila all’orizzonte per chi cerca un medio di gamma che strizza l’occhio ai flagship. Samsung Galaxy A56 5G, uno smartphone che unisce design premium, prestazioni solide e un supporto software da record, crolla di prezzo raggiungendo il suo minimo storico. L’offerta attuale su eBay lo rende un vero e proprio best-buy, portando il prezzo di listino da 499€ a soli 269€, con uno sconto netto del 46%. Un’opportunità che permette di accedere a materiali e specifiche di fascia superiore senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone un affare da non lasciarsi sfuggire.

Samsung Galaxy A56: scheda tecnica da top di gamma

Samsung Galaxy A56 5G si distingue immediatamente per la qualità costruttiva. Abbandonata la plastica dei modelli più economici, qui troviamo un elegante frame in alluminio spazzolato e una scocca protetta su entrambi i lati dal resistente Corning Gorilla Glass Victus+. A completare il quadro c’è la certificazione IP67, che garantisce resistenza ad acqua e polvere, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo. Il design è sottile e raffinato, con uno spessore di soli 7.4 mm che ne migliora la maneggevolezza.

Il pannello frontale è dominato da un eccellente display Super AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel). Il refresh rate a 120 Hz assicura una fluidità visiva impeccabile, mentre il picco di luminosità di 1900 nits garantisce una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Sotto il cofano batte il nuovo processore Exynos 1580, un SoC a 4 nm che offre un netto balzo prestazionale rispetto alla generazione precedente. La versione in offerta è equipaggiata con 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, una combinazione che assicura reattività e velocità nell’apertura delle app e nel multitasking.

Il comparto fotografico è capitanato da un sensore principale da 50 MP (Sony IMX 906) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), in grado di scattare foto di alta qualità, molto vicine a quelle dei top di gamma Samsung, anche in condizioni di scarsa illuminazione. A supporto troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e una macro da 5 MP. Ma il vero asso nella manica del Samsung Galaxy A56 5G è il supporto software: Samsung garantisce ben 6 major update di Android e 6 anni di patch di sicurezza, una longevità senza precedenti per un dispositivo di fascia media. Infine, la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W assicura un’autonomia eccellente, coprendo senza problemi anche le giornate più intense.

L’offerta da non perdere su ebay

Questa promozione rende il Samsung Galaxy A56 5G un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo. Il prezzo di listino ufficiale per la versione da 8/128 GB è di 499€. Grazie all’attuale offerta su eBay, è possibile acquistarlo a soli 269€, con un risparmio netto di 230€, pari a uno straordinario sconto del 46%.

L’offerta si riferisce al modello Samsung Galaxy A56 5G nella configurazione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, nella colorazione Graphite. La disponibilità è gestita da un venditore affidabile sulla piattaforma eBay. È importante notare che offerte con un ribasso così significativo sono spesso limitate sia nel tempo che nel numero di pezzi disponibili, pertanto si consiglia di agire rapidamente per non perdere l’occasione. Questa è la cifra più bassa mai registrata per questo modello, configurandosi come un vero e proprio minimo storico.

