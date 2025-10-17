Il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone della famiglia Pixel è finalmente arrivato. Google Pixel 9a scende al suo minimo storico su Amazon, un’opportunità davvero imperdibile per chi cerca un dispositivo equilibrato, potente e con un comparto fotografico di altissimo livello. Con un prezzo di listino di 549€, vederlo crollare a soli 379€ lo rende uno dei best-buy assoluti nella sua fascia di mercato. Un dispositivo che eredita il potente processore Tensor G4 e l’incredibile intelligenza software dei fratelli maggiori, ora a un costo decisamente più accessibile. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione.

Google Pixel 9a: il cervello Tensor G4 e un occhio fotografico intelligente

Il cuore pulsante di Google Pixel 9a è il chip Tensor G4, lo stesso processore che alimenta i modelli di punta della serie Pixel 9. Questa scelta garantisce prestazioni fluide, reattività e un’ottima gestione delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Ad affiancarlo troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.1, una configurazione che assicura velocità nell’apertura delle app e nella gestione del multitasking.

Il display è un pannello P-OLED da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+ e un refresh rate che si spinge fino a 120 Hz, per una fluidità visiva eccellente durante lo scrolling e il gaming. La luminosità di picco di 2700 nits assicura una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Un altro punto di forza è la batteria, che cresce fino a 5100 mAh, garantendo di arrivare a fine giornata senza problemi anche con un uso intenso. La ricarica supporta 23W via cavo e 7,5W in modalità wireless.

Il comparto fotografico, da sempre fiore all’occhiello dei Pixel, non delude. Sul retro troviamo un sensore principale da 48 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e un ultra-grandangolare da 13 MP. Grazie all’intelligenza artificiale di Google, le foto sono sempre nitide, bilanciate e ricche di dettagli, in qualsiasi condizione di luce. Le funzionalità software come Gomma Magica, Magic Editor e la nuova modalità “macro focus” elevano ulteriormente l’esperienza di scatto. Il vero valore aggiunto, però, risiede nel software: Google Pixel 9a arriva con Android 15 e la garanzia di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza, un record nella sua categoria. Completano il quadro la certificazione IP68 contro acqua e polvere, connettività Wi-Fi 6e e Bluetooth 5.3.

L’offerta da non perdere su Amazon

L’offerta attuale su Amazon rende Google Pixel 9a un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo a un prezzo contenuto. I dettagli della promozione sono chiari e incredibilmente vantaggiosi:

Prezzo di listino: 549€

Prezzo in offerta: 379€

Risparmio totale: 170€

Sconto percentuale: -31%

La promozione è attiva su Amazon per la versione da 128 GB nella colorazione Nero Ossidiana. Si tratta del prezzo minimo storico mai registrato per questo dispositivo, un’occasione che potrebbe non durare a lungo, data la popolarità del prodotto e l’entità dello sconto. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata delle scorte. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità nella consegna per tutti gli utenti, con i consueti vantaggi per gli abbonati al servizio Prime.

