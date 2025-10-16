L’enorme successo a livello globale di Google Chrome dipende dall’incessante lavoro del suo team di sviluppatori volto a introdurre sempre nuove funzionalità in questo browser, in modo da garantire agli utenti un’esperienza via via più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.
Una delle ultime novità studiate dal colosso di Mountain View e ancora in fase di sviluppo è quella che riguarda la visualizzazione dei video nell’applicazione dedicata ai dispositivi Android: ci riferiamo ad una modalità Picture-in-Picture (PiP) che dovrebbe essere in grado di semplificare la riproduzione multimediale quando si passa da una scheda all’altra.
In arrivo una comoda funzione per Google Chrome su Android
Stando a quanto è stato rivelato da Leopeva64-2 su Reddit, Google Chrome per Android supporterà la funzione Picture-in-Picture automatica, ossia una soluzione che consente alle schede che riproducono contenuti multimediali di ridursi automaticamente a una piccola finestra mobile quando si cambia scheda o si apre il selettore di schede.
Gli utenti avranno comunque la possibilità attraverso un’apposita impostazione di abilitare o disabilitare questa nuova funzione, in modo simile a quanto avviene nella versione desktop del popolare browser di Google.
C’è da precisare che la nuova funzionalità studiata dal team di Google Chrome differisce dalla funzione Picture-in-Picture standard già da tempo disponibile a livello di sistema su Android, in quanto quest’ultima trasforma un video in una piccola finestra che si apre all’esterno del browser, consentendo agli utenti di usare altre app senza limitazioni mentre la nuova soluzione di Chrome mantiene il mini-player all’interno del browser.
Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti Android.